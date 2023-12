Loạt đường dây ma túy khủng năm 2023: Các chiêu thức ngày càng tinh vi

Phá đường dây ma túy "khủng", thu giữ súng và 40 viên đạn: Ngày 17/12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy "khủng" gần 5kg, bắt giữ 3 đối tượng có liên quan. Các đối tượng bị bắt giữ gồm, Nguyễn Văn Vui (23 tuổi), Nguyễn Thanh Tuấn (33 tuổi) và Nguyễn Thị Dung (27 tuổi, cùng trú TP Huế). Trước đó, vào lúc 15h ngày 16/12, tại đầu kiệt 212 Bùi Thị Xuân, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Vui đang tàng trữ trái phép 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc với khối lượng hơn 430g. Tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng Tuấn, Dung và nhà cậu ruột của Tuấn (ở tổ 11 phường Thủy Xuân, TP Huế) phát hiện, thu giữ thêm 30.460 viên ma túy dạng hồng phiến, 1,32kg ketamine, 63 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng rulo, 40 viên đạn và 2 cây dao. Tổng khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ được là gần 5kg. Các đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy trên là do Tuấn mua từ Lao Bảo (Quảng Trị) đưa về Huế để bán, còn Vui và Dung giúp sức. Trong đó, Dung cất giữ ma túy, còn Vui trực tiếp bán ma túy. Được biết, Tuấn có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa ra tù đầu năm 2022 nhưng tiếp tục tái phạm. Triệt phá đường dây ma tuý xuyên biên giới, thu giữ 1,3 tấn ketamin: Ngày 24/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) đã khởi tố Liêu Chí Hoài, 43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, cùng 6 người để điều tra tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hoài khai cùng một số người thành lập công ty dược ở nước ngoài sau đó mua tiền chất, hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp. Ma túy thành phẩm được chuyển về Việt Nam bằng đường bộ, tập kết ở Thái Bình, sau đó đưa về Hải Phòng xuất đi nước thứ ba. Trong ảnh: Nghi phạm Liêu Chí Hoài. Trước đó, đầu tháng 9, 6 nghi phạm người Đài Loan (Trung Quốc) nhập cảnh Việt Nam, thuê phương tiện, khách sạn, người phiên dịch để mua 100 tấn xi măng, tập kết tại kho hàng ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Số xi măng trên được dùng để ngụy trang cho lô ma túy hàng triệu USD đang chuẩn bị đưa sang nước ngoài bằng đường biển. Tại kho hàng, cảnh sát thu 30 bao tải không nhãn mác, mỗi bao nặng 25 kg. Kết quả giám định xác định 30 bao chứa 750 kg ketamine. Mở rộng vụ án, ngày 24/9, C04 cùng Công an Hà Tĩnh bắt Phạm Duy Khánh, 35 tuổi, lái xe khách được thuê chở các bao tải chứa ma túy về Việt Nam. Khám xe khách, cảnh sát thu 22 bao tải đựng 550 kg ketamin giấu trong bình xăng giả và giường nằm của khách. Theo kế hoạch, đường dây này đang chuẩn bị hợp nhất 30 bao và 22 bao tải để thành lô hàng 1,3 tấn ketamin chuyển sang nước ngoài bằng đường biển. Trước đó, đường dây đã vận chuyển trót lọt 500kg ma túy ketamin bằng cách này. C04 xác định, một năm qua, các công ty của đường dây này đã được cấp phép nhập khẩu 64 loại tiền chất, hóa chất, dung môi với số lượng gần 9.000 tấn, trị giá hơn 5,7 triệu USD. Ngày 16/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư khen Ban Chuyên án triệt phá thành công đường dây này. Bắt "ông trùm" điều hành xưởng sản xuất ma túy núp bóng thuốc lá điện tử: Ngày 23/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết vừa khởi tố, tạm giam Lê Anh Thơ, 28 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, cùng 5 người để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng xác định, nhận thấy thị trường thuốc lá điện tử siêu lợi nhuận, Thơ đặt hàng ở nước ngoài, nghiên cứu cách pha chế cần sa tổng hợp, tinh dầu vị cần sa để thêm vào. Thơ chỉ đạo đồng phạm "tẩm ướp" bằng cách bơm tinh dầu có chứa chất ma túy vào đầu điếu rồi lắp ráp lại thành một điếu thuốc lá điện tử bình thường. Thành phẩm dán nhãn thuốc lá điện tử Ampire chill và thuốc lá điếu Dominix để tiêu thụ. Toàn bộ bao bì, nhãn mác thuốc lá điện tử được Thơ đặt thiết kế riêng làm độc quyền và có chế độ bảo hành, đổi trả với các sản phẩm lỗi. Để tránh bị phát hiện, chúng thường xuyên thay đổi kho xưởng và khi thấy có dấu hiệu bị phát hiện thì xóa nhóm bán hàng, lập kênh mới. Tại hiện trường, cảnh sát thu hơn 3.500 điếu thuốc lá thành phẩm đã được bơm tinh dầu ma túy, 5 can nhựa chứa 84 lít dung dịch ma túy, máy bơm tinh dầu, linh kiện lắp ráp hơn 10.000 điếu thuốc lá điện tử, một triệu vỏ thuốc lá sợi cùng nhiều dung môi, hóa chất, nhãn mác khác. Cảnh sát còn thu gần 15.000 thuốc lá điện tử được nhập lậu đang chờ bán ra thị trường. Nữ DJ cầm đầu đường dây pha chế 750kg ma túy: Ngày 22/11, Nguyễn Thị Hoài, 31 tuổi; Thạch Hoàng Minh, 42 tuổi; Võ Thị Quỳnh Trang, 26 tuổi cùng 7 người khác bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) bắt tạm giam để điều tra hành vi Sản xuất, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong ảnh: Nguyễn Thị Hoài được xác định là nghi can cầm đầu. Cơ quan điều tra cho biết, từ đầu năm 2023, trinh sát C04 phát hiện nhóm người có biểu hiện chế biến, đóng gói ma túy "nước vui" quy mô lớn. Các loại phụ gia sản xuất từ nước ngoài được đưa về pha chế, đóng trong những gói cà phê, trà thảo mộc, bao bì hấp dẫn, bắt mắt... Ban chuyên án đã đeo bám suốt một thời gian dài, xác định nghi can cầm đầu là Hoài. Cô từng có thời gian làm DJ ở nước ngoài, chỉnh nhạc trong các bar, vũ trường nên tiếp cận, học được công thức pha chế ma túy "nước vui". Khi về nước, Hoài tuyển chọn người, nhập các nguyên liệu để bào chế loại này. Thị trường tiêu thụ Hoài nhắm đến là các địa điểm vui chơi của giới trẻ như quán bar, vũ trường - nơi có nhiều người tò mò, thích tìm hiểu cảm giác lạ. Để triệt phá chuyên án, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đã chia thành 18 tổ công tác đồng loạt khám xét 7 địa điểm pha chế, đóng gói và cất giấu ma túy của nhóm Hoài. Ban chuyên án bắt 17 người, thu 217 kg ma túy tổng hợp các loại, hàng trăm vỏ bao bì, dụng cụ, phương tiện dùng để pha chế, đóng gói...Theo cơ quan điều tra, nếu số hàng hóa này trót lọt, có thể pha chế được khoảng khoảng một tấn ma túy "nước vui". Chặt đứt đường dây mua bán 180 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam: Ngày 24/5, Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP HCM và một số đơn vị liên quan đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 114kg ketamine, 68 bánh heroin, 25.000 viên thuốc lắc, 12kg methamphetamine, 2kg nước vui, 3 xe mô tô, 1 ô tô cùng nhiều vật chứng khác. Bắt đối tượng vận chuyển 210.000 viên ma túy tổng hợp: Ngày 13/4, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang vận chuyển trên 210.000 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp trên xe máy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp đang được vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 24kg ma túy: Ngày 27/2, Công an huyện Hồng Ngự phối hợp phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang Phan Văn Nhàn điều khiển xe ô tô, biển kiểm soát 66A-04397, lưu thông trên tuyến đường ĐT841, thuộc khóm Trung 2, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự có hành vi vận chuyển trái phép 24kg ma túy. Bắt 2 đối tượng vận chuyển 31kg ma túy: Ngày 23/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Vũ Quang và Công an tỉnh Bolikhamsai (Lào) bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 31kg ma túy. 2 đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Xuân Trình (47 tuổi) và Phạm Văn Long (51 tuổi) cùng trú tại xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Trong số 31kg ma túy bị bắt giữ có 10kg ketamine và 21kg ma túy tổng hợp dạng đá. Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 412 bánh heroin, 28kg thuốc phiện: Ngày 20/1, Công an tỉnh Điện Biên cùng lực lượng chức năng Bộ Công an và Công an các tỉnh Bắc Lào điều tra làm rõ Chuyên án 822L, triệt xóa toàn bộ đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Ban chuyên án đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng, cùng trú tại xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép 28 bánh heroin. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 1/2023, các đối tượng đã mua bán trên 412 bánh heroin, 28kg thuốc phiện, 3kg ma túy đá. Trong ảnh, đối tượng Phàn Sìn Khi (sinh năm 1996). Triệt phá đường dây ma túy khủng, cất giấu tinh vi trong các túi kẹo socola: Ngày 18/1, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Hà Nội) phát hiện lô hàng gồm 8 kiện, tổng trọng lượng 154kg, gửi từ Hà Lan về sân bay Nội Bài, nghi vấn có chứa ma túy. Xác lập phương án đấu tranh, Cục Hải quan Hà Nội phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ 1 đối tượng với hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 6,790kg ketamine và 51,788kg ma túy tổng hợp MDMA. Số ma túy được đối tượng đựng trong túi nilon, cất giấu tinh vi trong các túi kẹo socola đóng trong thùng carton. Triệt phá đường dây vận chuyển 50 bánh heroin và 5kg ma túy: Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá kịp thời vụ vận chuyển ma túy từ biên giới Campuchia vào Việt Nam. Trước đó, ngày 3/1, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Bộ Công an và Công an TP HCM lần lượt bắt giữ 8 đối tượng cùng trú ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Võ Chí Thanh (sinh năm 1993) cầm đầu. Trong ảnh: Đối tượng Võ Chí Thanh. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ 50 bánh heroin và 5kg ma túy, 100 viên pháo, 1 khẩu súng, 6 viên đạn, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Qua đấu tranh xác nhận, số ma túy nói trên do Võ Chí Thanh được một đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở Campuchia thuê vận chuyển về TP HCM, với tiền công là 50 triệu đồng. Ngoài ra, Thanh còn khai nhận trước đó đã nhận vận chuyển trót lọt 4 vụ/30kg ma túy, với số tiền công mỗi vụ là khoảng 50 triệu đồng (lần ít nhất là 10kg, lần nhiều nhất là 30kg ma túy). >>> Xem thêm video: Hộp bánh trung thu chứa heroin và muôn kiểu ngụy trang ma túy của tội phạm.

