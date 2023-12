Vụ Trung Hậu – Tổng 68 khai thác cát lậu: Chủ tịch An Giang sai phạm thế nào?

Ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1964 tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ông Nguyễn Thanh Bình là tiến sĩ giáo dục học.

Ông Bình có nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục của tỉnh An Giang. Ông Bình từng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa sư phạm Đại học An Giang, sau đó được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang.

Đầu năm 2013, ông Bình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Tân Châu, sau đó được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011- 2016. Tháng 5/2019, ông Bình được bầu giữa chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 6/2021, tại kỳ họp thứ nhất, khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Trước thời điểm bị khởi tố, ông Nguyễn Thanh Bình đã ký Quyết định số 2002 uỷ quyền Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước điều hành, giải quyết công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian từ ngày 11/12 – 17/12.

Tại Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp cuối năm 2023) HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh An Giang bầu hoặc phê chuẩn. Ở khối UBND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang có 41 phiếu tín nhiệm cao (73,21%); 13 phiếu tín nhiệm (23,21%); 1 phiếu tín thấp (1,79%).