Hà Nội: Vừa trộm xe máy thì gặp tổ tuần tra của Công an

Ngày 24/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Thanh Châu (SN 1996; trú tại: Chi Lăng, Lạng Sơn) và Phan Văn Tài (SN 2001; trú tại: Yên Thành, Nghệ An) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 0h45 ngày 10/8/2023, Tổ công tác của Công an xã Tiến Xuân làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn đã phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn tại khu vực thôn 6. Tiến hành kiểm tra, 2 nam thanh niên đã không xuất trình được giấy tờ xe nên Tổ công tác đã đưa về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ.

Danh tính các đối tượng được xác định là Lương Thanh Châu và Phan Văn Tài. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã lấy trộm chiếc xe trên tại thôn 5 xã Tiến Xuân. Hiện vụ v ừa trộm xe máy thì gặp tổ tuần tra của Công an đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.