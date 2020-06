Khởi tố vụ 200 giang hồ hỗn chiến tại quán nhậu ở TP.HCM

Ngày 7/6, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản để điều tra vụ việc 200 giang hồ tham gia đập phá quán nhậu, vác theo hung khí dạo phố.



Theo cơ quan điều tra, tối 5/6, khoảng 200 thanh niên đi xe máy đến trước quán ốc ở phường An Lạc A, quận Bình Tân chửi bới. Sau đó, một số người trong nhóm này (mặc áo khoác màu cam) cầm dao tự chế, 3 chĩa xông vào quán đập phá bàn ghế và gây thương tích một người đàn ông 30 tuổi.

Hình ảnh nhóm người mặc áo cam vác mã tấu đến phá quán (ảnh cắt từ clip)

Sau khi gây án, nhóm người trên lên xe rời đi theo hướng về phường Bình Trị Đông B.

Nắm thông tin về vụ việc, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, UBND TP.HCM, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM khẩn trương truy bắt nhóm côn đồ. Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Phòng cảnh sát Hình sự truy xét.

Đến nay, nhà chức trách đã tạm giữ hình sự 15 người liên quan đến vụ việc . Ngoài ra, cảnh sát đã kêu gọi gia đình vận động những người còn lại ra đầu thú để hưởng khoan hồng theo pháp luật.