Thái Bình thông tin gì về kết quả đấu tranh ổ nhóm tội phạm Đường Nhuệ?

Thông cáo báo chí cho biết, ngày 9/1/2020, Công an tỉnh Thái Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh với Đường "Nhuệ", Nguyễn Thị Dương và các đối tượng có liên quan.



Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện, kịp thời xác minh và đến ngày 7/4/2020 đã khởi tố vụ án xảy ra ngày 30/3/2020 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình. Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cùng 4 bị can để điều tra về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Xuân Đường.

Đây là bước đột phá ban đầu để đấu tranh, triệt phá triệt để ổ, nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương cầm đầu. Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh mà trực tiếp Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh mở rộng điều tra đối với các hoạt động vi phạm pháp luật khác của Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm trên tinh thần xử lý vụ việc phải kiên quyết, khẩn trương, thận trọng, "thượng tôn pháp luật".

Vì sao đình chỉ vụ án đánh người tại trụ sở công an phường Trần Lãm?

Ban Chỉ đạo 1593 cho biết, vụ án cố ý gây thương tích ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm xuất phát từ việc bà Nguyễn Thị Thanh Giang, (trú tại Cổ Nhuế, Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhờ Nguyễn Xuân Đường đòi giúp số tiền đã đưa cho bà Đinh Thị Lý, trú tại phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình để nhờ bà Lý xin việc cho người thân.

Bà Lý cho là không liên quan gì đến Nguyễn Xuân Đường nên đã đưa vụ việc ra Công an phường Trần Lãm để giải quyết. Trong lúc ngồi chờ giải quyết tại phòng tiếp dân của Công an phường Trần Lãm, bà và con trai là anh Mai Thế Duy bị Nguyễn Xuân Đường đánh gây thương tích.

Trên cơ sở xác minh thấy có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích, ngày 05/01/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình chưa xác định được bị can. Do hết thời hạn điều tra, ngày 05/7/2015 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án nêu trên.

Gần đây trong quá trình điều tra mở rộng các hành vi phạm tội của Đường, Dương và đồng phạm, trên cơ sở các tình tiết, chứng cứ mới thu thập được và thông tin do bà Lý cung cấp thêm, ngày 14/4/2020, Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án nêu trên và ngày 21/4/2020 đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Đối với vụ án này, Ban Chỉ đạo 1593 của tỉnh đã yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an Thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu bao che hay cố ý làm sai lệch kết quả điều tra, cần xử lý kịp thời và nghiêm minh.

Bốn cán bộ bị khởi tố do có sai phạm tại cuộc đấu giá 1 lô đất ở thuộc phường Bồ Xuyên liên quan Đường Nhuệ

Về thông tin thao túng, khống chế, thông đồng trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất của Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm, Ban Chỉ đạo 1593 cho biết, tại một số địa bàn, một số dự án cụ thể, dư luận và người dân đã có phản ứng về các hoạt động có dấu hiệu khống chế, thao túng, thông đồng trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất do Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương cầm đầu.

Trước tình hình đó, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an tỉnh và một số sở, ngành có liên quan báo cáo giải trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quý III/2019, Kỳ họp thứ 7 Hội đồng dân dân tỉnh khoá XVI và các cuộc họp của Uỷ ban nhân dân tỉnh về những vụ việc nêu trên. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chấn chỉnh.

Trong những ngày gần đây, dư luận đã cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến các hành vi có dấu hiệu thao túng, khống chế, thông đồng trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất của Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm.

Qua xác minh và mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can gồm Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình; Vũ Gia Thành, Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình; Trịnh Thị Minh Thúy, Trưởng phòng Quản lý phát triển quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình và Hà Văn Dũng, nhân viên Phòng Quản lý phát triển quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cân được xác định có sai phạm tại cuộc đấu giá 1 lô đất ở thuộc phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình).

Vợ chồng Đường Nhuệ.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục tập trung điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất khác trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo 1593 của tỉnh đã yêu cầu cơ quan chức năng tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng, đặc biệt đối với các cán bộ có liên quan, không bao che, bỏ lọt, bỏ sót tội phạm và người phạm tội, không làm oan sai cho người vô tội và tuyệt đối không có vùng cấm.

Đường Nhuệ cưỡng đoạt tài sản núp bóng hoạt động của "Hiệp hội tang lễ Thái Bình"

Theo thông tin phản ánh và tài liệu thu thập được cho thấy, từ tháng 12/2017, bằng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối, khống chế, Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn đã buộc Công ty Thành Phát - là công ty làm dịch vụ hỏa táng cho Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (tỉnh Nam Định), phải ngừng hoạt động tại Thái Bình.

Tiếp đó Nguyễn Xuân Đường cùng Ninh Đức Lợi đã tìm cách thâu tóm địa bàn bằng cách tự tuyên bố là Chủ tịch cái gọi là "Hiệp hội tang lễ" (đã được các công ty dịch vụ tang lễ thành lập từ trước, nhưng không xin phép chính quyền công nhận).

Đường đã đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ và tự ý đặt ra quy định về các khoản nộp bắt buộc tính trên số ca hỏa táng (được gọi là hội phí và quỹ từ thiện), nhưng toàn bộ số tiền đó là do Đường thu và toàn quyền quyết định. Bằng các hành vi đe dọa, cưỡng ép, Đường đã buộc các công ty hoạt động dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh phải chấp nhận các quy định của mình. Do lo sợ bị trả thù, các công ty này không giám tố cáo đến các cơ quan chức năng về hành vi của Nguyễn Xuân Đường.

Ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra lệnh bắt tạm giam Ninh Đức Lợi để điều tra.

Liên quan đến tố giác của ông Lẫm, bà Quyết và anh Hà (là con trai của ông Lẫm, bà Quyết) đối với Nguyễn Xuân Đường có hành vi chiếm đoạt, đập phá tài sản của Công ty Lâm Quyết ở xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình hiện đang được Công an tỉnh chỉ đạo xem xét lại hồ sơ vụ việc để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Đưa các vụ án của Đường Nhuệ vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 1593

Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình cho biết, quan điểm là đưa các vụ án do Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm thực hiện vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh để chỉ đạo các ngành chức năng phải làm triệt để, khẩn trương, nhưng phải thận trọng, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu các ngành chức năng cần căn cứ vào quy định của pháp luật, phối hợp thật tốt, tập trung thật cao, làm thật khẩn trương nhưng phải rất thận trọng để sớm có kết quả điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh từng vụ việc theo đúng quy định của pháp luật để củng cố niềm tin, giải toả những bức xúc trong nhân dân.

Vụ án có tính chất phức tạp, bước đầu thấy có rất nhiều đối tượng phạm tội và có những người liên quan thuộc các cơ quan nhà nước ở địa phương, do đó cần phải làm thật kỹ để sáng tỏ mọi vấn đề. Tinh thần chung để thực hiện là: Không để sót, lọt tội phạm và người phạm tội nhưng cũng không làm oan sai cho người vô tội và không có bất kỳ vùng cấm nào.

Trong quá trình điều tra, xử lý, khi có kết quả rõ ràng, đủ căn cứ pháp lý thì các cơ quan chức năng kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí. Trong quá trình điều tra, xác minh các ngành chức năng cần phát động phong trào để cơ quan, tổ chức, quần chúng nhân dân, người bị hại tố giác, tố cáo hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm; đồng thời có kế hoạch bảo vệ, bảo đảm an toàn cho người phát hiện, tố giác tội phạm.