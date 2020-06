Nghệ An huy động 50 chiến sĩ cứu hộ chữa cháy quán bar trong đêm

(Kiến Thức) - Vụ cháy lớn xảy ra lúc 2h sáng đã thiêu rụi nhiều tài sản quán bar lớn ở TP Vinh (Nghệ An).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Nghệ An, vào hồi 2h3 phút ngày 7/6, tại quán Pub số 78, đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi (thành phố Vinh) xảy ra đám cháy lớn. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An lập tức có mặt để chứa cháy.

Lực lượng cứu hỏa khống chế quán bar Pub lúc nửa đêm tại TP Vinh (Ảnh BNA)

3 đội CC&CNCH cùng 1 xe tiếp nước, 4 xe chữa cháy và 50 cán bộ, chiến sĩ đã được điều tới hiện trường, phối hợp Công an thành phố Vinh, lực lượng Cảnh sát Cơ động triển khai các đội hình chữa cháy và làm mát khu vực xung quanh, ngăn chặn cháy lan kịp thời.

Theo nhân chứng tại hiện trường, bên trong cơ sở chủ yếu là các vật dụng bằng nhựa, bàn ghế gỗ và lớp cách âm bằng đệm, mút nên đám cháy lan rất nhanh, ngọn lửa bùng phát dữ dội. Ngoài ra, do xung quanh bị bịt kín nên công tác tiếp cận gốc lửa gặp nhiều khó khăn.

Sau khoảng 40 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Được biết, quán bar Pub bị cháy này là nơi thu hút rất đông giới trẻ. Tại đây thường tổ chức các hoạt động giải trí. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra cháy, cơ sở đang trong quá trình tạm ngừng hoạt động, nên không có người ở trong quán.