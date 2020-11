Khởi tố "trùm" cho vay nặng lãi Chúc "Nhị" Thái Bình

(Kiến Thức) - Viện KSND thành phố Thái Bình vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mai Anh (58 tuổi, biệt danh "Chúc Nhị") – trùm cho vay nặng lãi ở Thái Bình để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Hủy hoại tài sản”.

Chiều 13/11, Viện KSND thành phố Thái Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mai Anh (58 tuổi, biệt danh Chúc "Nhị") để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Hủy hoại tài sản”.



Trong chiều 13/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án "Hủy hoại tài sản" xảy ra tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình vào đêm ngày 6/11/2020.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt người đang bị tạm giữ hình sự đối với bị can Lê Mai Anh (58 tuổi, thường gọi Chúc "Nhị", trú tại số nhà 7/3 đường Bồ Xuyên, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Hủy hoại tài sản", quy định tại khoản 1, điều 178 bộ luật Hình sự.

Chúc "Nhị" thời điểm công an khám xét xe ô tô.

Trước đó, ngày 8/11, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã ra lệnh bắt người bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Lê Mai Anh và 2 con nuôi là Đỗ Văn Hùng (SN 1991, trú tại xã Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và Hoàng Long Bách (SN 1995, trú tại Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về hành vi hủy hoại tài sản.

Cùng với đó, chiều tối 7/11, Công an TP Thái Bình đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và xe ô tô của Lê Mai Anh (tên thường gọi Chúc "Nhị", SN 1962) tại ngõ 3, đường Bồ Xuyên, Tổ 2, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình), thu giữ được nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Quá trình khám xét chỗ ở, và trên xe ô tô của Chúc “Nhị”, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Lê Mai Anh được biết đến là đối tượng cho vay nặng lãi có tiếng ở Thái Bình. Đối tượng này từng có 1 tiền án (5 năm tù) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau khi ra tù, Chúc "Nhị" cùng với vợ thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính, kinh doanh, cho vay thế chấp nhưng thực chất là núp bóng dưới mô hình doanh nghiệp để hoạt động "tín dụng đen".



Theo một nguồn tin cho biết, lý do công an tạm giữ, khám xét đối với Chúc "Nhị" xuất phát từ một vụ ném chất bẩn, đe doạ người khác.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ, ngày 6/11/2020, Công an phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình nhận được tin báo, tại số nhà 40, đường Lê Quý Đôn có 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy hắt chất bẩn, đổ sơn đen vào nhà người dân. Ngay lập tức Công an phường đã xuống hiện trường và báo cáo vụ việc về Công an thành phố Thái Bình để xác minh, điều tra.

Sau hơn 10 giờ đồng hồ rà soát, điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã truy bắt được 2 đối tượng tình nghi. Trong quá trình đấu tranh khai thác nóng, các đối tượng đã khai ra tên tuổi và bản chất của vụ việc đổ chất bẩn, hắt sơn đen vào căn nhà số 40, đường Lê Quý Đôn của gia đình vợ chồng anh Dũng, chị Lan là do anh vợ của chủ căn nhà số 40 có vay tiền của vợ chồng Chúc " Nhị" .

Để khủng bố tinh thần con nợ, Chúc " Nhị" đã nhiều lần thuê con nghiện và dân xã hội hắt chất bẩn và đổ sơn vào nhà người thân của con nợ. Từ lời khai của 2 đối tượng, Hùng và Bách, Công an thành phố Thái Bình đã triệu tập đối tượng Lê Mai Anh lên làm việc, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở và xe ô tô riêng của đối tượng này.

