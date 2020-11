GĐCA Thái Bình ra tay, Chúc Nhị, Đường Nhuệ, Thái Lâm “xộ khám”... tiếp đến ai?

Mới đây, Công an Thái Bình vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lê Mai Anh (có biệt danh là Chúc “Nhị”) và hai con nuôi là Đỗ Văn Hùng (29 tuổi, trú tại xã Thái Học, huyện Thái Thụy) và Hoàng Long Bách (35 tuổi, trú tại Tam Quang, huyện Vũ Thư) để điều tra về hành vi có dấu hiệu của tội hủy hoại tài sản, quy định tại điều 178, bộ luật Hình sự. Trước đó, khoảng 23h40 ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình nhận được đơn trình báo của anh N.Q.D (ngụ số nhà 40, đường Lê Quý Đôn, P.Tiền Phong, TP.Thái Bình) về việc tối cùng ngày, có 2 đối tượng đã ném sơn vào cửa, tường nhà và các hộp sản phẩm yến sào của gia đình anh. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã xác định dưới sự chỉ đạo của Lê Mai Anh (58 tuổi, thường gọi "Chúc Nhị", ngụ số nhà 07, ngõ 3 đường Bồ Xuyên, thuộc tổ 2, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình), Hoàng Long Bách (25 tuổi, ngụ thôn Nghĩa Khê, xã Tam Quang, Vũ Thư) và Đỗ Văn Hùng (29 tuổi, ngụ thôn Trung, xã Thái Học, Thái Thụy) đã cho sơn vào túi bóng rồi ném vào nhà anh D., làm hỏng 2 hộp sản phẩm yến sào nhãn hiệu SANNEC Khánh Hòa. Lê Mai Anh (thường gọi Chúc “Nhị") từng có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, hỗ trợ tài chính. Bách và Hùng được biết đến là con nuôi của Chúc "Nhị". Như vậy đến thời điểm này, chỉ trong năm 2020, cũng là 1 năm, đại tá Nguyễn Thanh Trường giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, lực lượng công an đã triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm, trong đó có 3 trùm giang hồ khét tiếng. Ngoài Chúc “Nhị”, trước đó, hai trùm giang hồ đã bị xộ khám là Thái “Lâm” và “Đường “Nhuệ”. Cụ thể, ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Thái (Thái "Lâm", SN 1977, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải) cùng 2 đồng phạm để điều tra về hành vi có dấu hiệu tội phạm "Cưỡng đoạt tài sản". Thái Lâm cũng là trùm giang hồ xã hội đen khét tiếng ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ổ nhóm tội phạm này hoạt động xã hội đen chủ yếu bảo kê, thu "phế" của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Trước đó, vào tháng 4/2020, Đường “Nhuệ” cùng vợ Nguyễn Thị Dương bị khởi tố liên quan vụ án Cố ý gây thương tích với một phụ xe tại trụ sở công ty Đường Dương. Sau đó, đối tượng này cùng đám đàn em đã bị khởi tố liên tiếp một số vụ án khác như cố ý gây thương tích tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, Cưỡng đoạt tài sản thu phí cơ sở dịch vụ tang lễ, vợ Đường còn bị khởi tố lĩnh án liên quan đến đấu giá đất ở Thái Bình… Đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Xuân Đường là chồng Nguyễn Thị Dương, nữ Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương. Đường đang lĩnh tổng mức án 6 năm tù giam, còn Nguyễn Thị Dương lĩnh 4 năm 6 tháng tù do cùng liên quan nhiều vụ án xảy ra ở Thái Bình. Mới đây, vợ chồng Đường “nhuệ” cùng 4 đàn em đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã đề nghị VKSND tỉnh Thái Bình truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 3 điều 170 Bộ luật Hình sự và sẽ có thêm những bản án tiếp theo cho những đối tượng phạm tội này. Chỉ trong vòng 1 năm, hàng loạt băng nhóm tội phạm khét tiếng bị triệt phá cho thấy quyết tâm và hành động đấu tranh triệt phá tội phạm rất quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình. Dư luận cho rằng, thời gian tới, sẽ có thêm nhiều đối tượng cộm cán sẽ bị điều tra, triệt xóa ở địa phương này. >>> Mời độc giả xem thêm video Góc khuất đằng sau vụ án Đường "Nhuệ" và các đồng phạm liên quan. Nguồn VTV24.

