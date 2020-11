Tân GĐCA Thái Bình “nổ súng” liên tục, tội phạm sa lưới... các tỉnh khác sao?

(Kiến Thức) - Bộ Công an sẽ chỉ đạo công an các địa phương trong toàn quốc tăng cường rà soát, đấu tranh quyết liệt, điều tra, xử lý nghiêm các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức với phương châm làm tan rã băng ổ nhóm “ngay từ trong trứng”.

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Mai Anh (tức trùm giang hồ Chúc "Nhị", 58 tuổi, trú tại tổ 2, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình) và 2 đồng phạm là Đỗ Văn Hùng (29 tuổi, trú tại xã Thái Học, huyện Thái Thụy) và Hoàng Long Bách (35 tuổi, trú tại Tam Quang, huyện Vũ Thư) để điều tra làm rõ hành vi "hủy hoại tài sản".



Trước đó, tối ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình nhận được đơn trình báo của anh N.Q.D (trú tại số nhà 40, đường Lê Quý Đôn, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình) về việc có hai đối tượng đi xe máy ném sơn vào cửa, tường nhà và các hộp sản phẩm yến sào. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã khẩn trương điều tra và xác định dưới sự chỉ đạo của Lê Mai Anh, hai đối tượng Bách và Hùng đã cho sơn vào túi bóng rồi ném vào nhà anh D.

Đối tượng Lê Mai Anh (thứ 2 từ phải) tại thời điểm công an khám xét xe ô tô tối 7/11.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, vợ anh D. vay nợ tiền của vợ chồng Lê Mai Anh (tức Chúc "Nhị") nhưng vẫn chưa trả hết, nên để khủng bố tinh thần, đại ca Chúc "Nhị" đã giao 2 con nuôi đi làm những việc trên. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội hủy hoại tài sản, quy định tại điều 178, bộ luật Hình sự. Đáng chú ý, khám xét khẩn cấp nơi ở và xe ô tô của Lê Mai Anh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình thu giữ một số tang vật và nhiều tài liệu có liên quan.

Việc triệt phá ổ nhóm tội phạm trên một lần nữa cho thấy động thái quyết liệt của Công an tỉnh Thái Bình trong việc loại trừ những băng đảng xã hội cộm cán tại địa phương, gây nhức nhối dư luận trong suốt thời gian qua. Chỉ trong năm 2020, công an tỉnh này đã triệt phá hàng loạt ổ nhóm tội phạm cộm cán. Trước Chúc “Nhị”, cơ quan công an đã triệt xóa ổ nhóm của trùm giang hồ Đường “Nhuệ” và Lâm “Thái” và nhận được sự ủng hộ của người dân địa phương cũng như dư luận cả nước.

Dư luận đặt câu hỏi, chỉ trong vòng 1 năm đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đại tá Nguyễn Thanh Trường đã liên tiếp chỉ đạo phá hàng loạt băng nhóm tội phạm, trong đó có 3 trùm giang hồ khét tiếng trên, các tỉnh khác thì sao?

Thực tế không chỉ Thái Bình, ổ nhóm tội phạm xuất hiện và tồn tại tại nhiều tỉnh, thành khiến dư luận vô cùng bức xúc. Mới đây, ngay trong báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải quyết kiến nghị cử tri đã gửi đến kỳ họp thứ 9 cho biết, cử tri nhiều địa phương như Nghệ An, Ninh Bình, Đồng Tháp... bày tỏ lo lắng trước tình hình phức tạp của các loại tội phạm về ma túy, cho vay nặng lãi, băng nhóm xã hội đen...

Điều đó cho thấy, hoạt động xã hội đen kiểu “Đường Nhuệ”, Chúc “Nhị” diễn ra ở rất nhiều địa phương, chỉ khác nhau ở mức độ trắng trợn, tinh vi.

Trả lời vấn đề này, Bộ Công an ghi nhận sự quan tâm theo dõi và chia sẻ về lo lắng, băn khoăn của cử tri, thừa nhận việc ở một số địa bàn, địa phương, hoạt động của các băng ổ nhóm tội phạm còn tiềm ẩn phức tạp.

Các ổ nhóm tội phạm có tổ chức nói chung đều hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, đối tượng cầm đầu không trực tiếp ra mặt mà chỉ đạo đàn em thực hiện (vụ “Đường Nhuệ” đã xử lý 20 vụ, 15 đối tượng, trong đó có đối tượng bị xử lý nhiều lần) nên việc xử lý triệt để rất khó khăn.

Đối với tất cả các vụ án, ngoài việc chứng minh tội phạm, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ, kiến nghị các vấn đề liên quan đến trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, quản lý địa bàn, lĩnh vực, khắc phục sơ hở, thiếu sót và phòng ngừa tội phạm.

Hiện tượng doanh nghiệp có tính chất “côn đồ” cấu kết với các cá nhân trong các cơ quan nhà nước để thực hiện các hành vi thao túng, đe dọa, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức cũng được cử tri phản ánh, đề nghị Chính phủ chỉ đạo điều tra, xử lý.

Bộ Công an cho biết, ngay từ năm 2010, Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành các đề án, kế hoạch, hướng dẫn công an các địa phương đấu tranh, triển khai các đợt cao điểm tấn công, truy quét. Kết quả trung bình hàng năm triệt phá trên 2.000 băng ổ nhóm tội phạm các loại (trong đó có nhiều băng ổ nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp).

Cũng theo Bộ Công an, nhìn chung, hoạt động của tội phạm có tổ chức nói chung, tội phạm núp bóng doanh nghiệp nói riêng đã được kiềm chế, không để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm theo kiểu “xã hội đen” hoạt động lộng hành.

Thời gian tới, Bộ Công an cho biết sẽ chỉ đạo công an các địa phương trong toàn quốc tăng cường rà soát, đấu tranh quyết liệt, điều tra, xử lý nghiêm các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức với phương châm làm tan rã băng ổ nhóm “ngay từ trong trứng”.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bình Dương: Lái xe tông chết 2 người, đại ca giang hồ gọi đàn em nhận tội thay