Khởi tố tài xế đánh người vì bị nhắc dừng xe quá lâu ở Hà Nội

Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" để điều tra vụ việc Vũ Ngọc Long (SN 1973, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) đánh người đi đường khi bị nhắc nhở gây ùn tắc trên đường Khuất Duy Tiến. Quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.



Vũ Ngọc Long đánh người nhắc nhở

Tại cơ quan công an, tài xế Vũ Ngọc Long khai nhận: Khoảng 20h30 ngày 31/12, Long cùng gia đình đi trên ô tô nhãn hiệu Toyota BKS 29C - 583.95, di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến. Khi đến đoạn lối rẽ quay đầu xe, ô tô của Long gặp sự cố nên Long dừng xe lại.

Lúc này, anh Phạm T.A (SN 1995, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) điều khiển ô tô đi phía sau đã xuống xe đi tới nói chuyện thì hai bên xảy ra xô xát.

Vũ Ngọc Long khai đã dùng tay, chân đánh anh T.A khiến người này bị đa chấn thương.





Trong khi đó, nạn nhân cho rằng sau khi đánh xong, tài xế Long lên xe định bỏ đi nhưng không di chuyển được do bị T.A chặn đầu. Sau đó, tài xế xe bán tải đã xuống xe, tiếp tục đánh vào gáy và mặt khiến T.A. chảy máu miệng.

Ngày 3/1, Công an quận Thanh Xuân xác định Long đang ở Lào Cai nên đưa về Hà Nội để ghi lời khai.

Theo kết quả giám định, nạn nhân Phạm T.A bị đa chấn thương vùng đầu, mặt và gãy xương mũi. Tỷ lệ thương tật của nạn nhân được xác định 12%.