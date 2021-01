Lời khai tài xế đánh người vì bị nhắc dừng đèn đỏ quá lâu

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc tài xế hành hung nam thanh niên tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (TP Hà Nội) gây bức xúc dư luận, sáng 4/1, Công an TP Hà Nội cho biết, tối ngày 3/1, Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập Vũ Ngọc Long (tài xế đánh người vì bị nhắc dừng đèn đỏ quá lâu, SN: 1973; trú tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; nghề nghiệp tự do) đến cơ quan công an để làm rõ hành vi hành hung anh P.T.A (SN 1995, trú tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân).

Vũ Ngọc Long tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, Vũ Ngọc Long khai nhận khoảng 20h30’ ngày 31/12/2020, Long điều khiển xe ô tô Toyota BKS 29C-583.xx cùng gia đình di chuyển trên đường Khuất Duy Tiên. Khi đến lối quay đầu gần ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, xe ô tô của Long gặp sự cố nên phải dừng lại. Lúc này, anh T.A lái xe ô tô đi sau xe Long đã xuống nói chuyện. Cả hai sau đó đã xảy ra xô xát, Long dùng tay chân đánh anh T.A gây thương tích rồi bỏ đi.

Đáng chú ý, sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội đang đang lan truyền thông tin cho rằng lái xe ô tô bán tải này là Thượng úy Công an đang công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân. Liên quan thông tin này, Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Trước đó, hồi 21h25' ngày 31/12/2020, Công an phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân tiếp nhận tin trình báo của anh P.T.A (SN 1995, trú tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân) về việc bị một người đàn ông hành hung gây thương tích tại lối quay đầu xe đường Khuất Duy Tiến gần ngã tư Nguyễn Trãi vào tối ngày 31/12/2020.

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Lúc này, anh T.A đang bị chảy máu vùng mặt, sức khỏe không ổn định nên Công an phường Thanh Xuân Bắc đưa anh Ân vào Bệnh viện Bộ Xây Dựng để khám thương tích.

Hồi 18h ngày 1/1/2021, anh T.A tiếp tục đến trụ sở Công an phường Thanh Xuân Bắc để cung cấp thông tin.

Theo anh P.T.A, khoảng 20h15' ngày 31/12/2020, anh P. T. A điều khiển ô tô đến lối quay đầu xe trên đường Khuất Duy Tiến (đối diện khu tập thể C2, Thanh Xuân Bắc) thì bị xe ô tô BKS 29C-583.xx dừng chắn lối quay đầu nên phải dừng lại; anh P.T.A xuống xe yêu cầu lái xe di chuyển.

Người đàn ông lái xe đã chửi, tát vào mặt, đấm đá đánh anh P.T.A gây thương tích, chảy máu vùng mặt. Sau khi đánh anh P.T.A, người đàn ông quay vào ô tô. Anh P.T.A chặn đầu xe và nói sẽ báo công an, người đàn ông lại xuống xe, cầm theo 1 đồ vật dài khoảng 10cm kề vào cổ và dùng chân đá liên tiếp vào đầu, mặt anh P.T.A. Thấy nguy hiểm, anh P.T.A chạy về ô tô của mình đóng cửa lại.

Sau đó, có một nhóm người nam giới đến chặn đầu xe anh P.T.A, nói là người quen của người đàn ông đánh anh P.T.A và yêu cầu anh P.T.A xuống xe nói chuyện; anh P.T.A không xuống và nhóm này cùng người đàn ông bỏ đi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp Công an phường Thanh Xuân Bắc khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng hành hung anh P.T.A.

Lực lượng chức năng CATP Hà Nội sẽ xử lý vụ việc nói trên theo quy định của pháp luật và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an quận Thanh Xuân sẽ đưa người liên quan đến vụ tài xế đánh người vì bị nhắc dừng đèn đỏ quá lâu ở Hà Nội đi giám định thương tích để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Xét xử vụ 2 phụ nữ đánh nhau gây thương tích