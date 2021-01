Trưởng Công an quận Thanh Xuân nói về vụ tài xế đánh người ở ngã tư

Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đã mời tài xế Long (người điều khiển xe Toyota mang BKS 29C - 583.xx) lên làm việc và trao đổi với Viện kiểm sát để tiếp tục xử lý.

Chiều 4/1, trao đổi với PV về vụ việc tài xế xe bán tải hành hung người giữa ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi vào tối 31/12/2020, Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết: “Trong 2 ngày 3-4/1/2021, cơ quan công an đã mời tài xế Long (người điều khiển xe Toyota mang BKS 29C - 583.xx) lên làm việc. Hiện Công an quận đang trao đổi với Viện kiểm sát (VKS) để tiếp tục xử lý vụ việc”.

Nói về hành vi cố ý gây thương tích của tài xế Long, Thượng tá Thành chia sẻ: “Theo quy định thì kết quả giám định thương tích phải đủ 11% mới khởi tố tội cố ý gây thương tích được. Trong trường hợp đối tượng đánh anh T.A. bằng chân tay khiến nạn nhân gãy 1 cái răng thì thương tật của anh T.A. có thể là 2%. Còn về dấu hiệu côn đồ, cơ quan công an đang điều tra, xác minh làm rõ.

Long đánh 1 tài xế khác tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi

Cơ quan công an không thể theo dư luận mà khép tội người ta không theo quy định được. Cơ quan công an cũng phải xem xét xem anh T.A. (nạn nhân bị đánh - PV) có lời nói, cử chỉ gì dẫn đến việc hành hung như vậy không. Trong hoàn cảnh đối tượng Long đang có vấn đề sẽ dễ gây tâm lý ức chế”.

Xét về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ việc này, Thượng tá Thành cho hay: “Sự việc nó xảy ra trong một thời gian dài nhất định và giữa cá nhân với cá nhân nên cơ quan công an đang xem xét vấn đề này”.

Về nguyên nhân dẫn tới hành vi đánh người của tài xế xe bán tải, Thượng tá Thành thông tin: “Qua khai thác lời khai của tài xế xe bán tải, lý do xảy ra sự việc là xe Long đi đằng trước, đường thì tắc nên xe nhích từng tí một, xe đi phía sau (do T.A. điều khiển) thì bóp còi inh ỏi".

Một lúc sau, người đi xe phía sau (T.A) tới gõ cửa xe Long và nói năng rất tục với Long nên khiến Long bức xúc. Sau đó, Long xuống xe và 2 người có lời qua tiếng lại dẫn đến sự việc đánh nhau. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin một phía từ lời khai của đối tượng Long”, Thượng tá Thành nói.

Thượng tá Thành khẳng định: “Long không phải là công an như các trang mạng xã hội thông tin”.

Trước đó, vào ngày 1/1/2021, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin và hình ảnh phản ánh vụ việc một tài xế đã bị hành hung ngay giữa ngã tư đường rất đông người do mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông .

Theo người đăng tải bài viết, khoảng 21h tối 31/12/2020, người này di chuyển từ lối rẽ đường cao tốc trên cao (Vành đai 3) xuống ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Lúc này, nam tài xế điều khiển xe bán tải nhãn hiệu Toyota Hilux BKS 29C-583.xx đã dừng, đỗ đèn đỏ, chờ đi thẳng ở phần đường rẽ trái. Sau 2 - 3 lượt đèn tín hiệu giao thông, chiếc xe trên vẫn không di chuyển khiến các xe phía sau bị ùn, tắc hàng dài.

Một tài xế khác đã xuống xe nhắc nhở tài xế xe bán tải cho xe di chuyển thì xảy ra mâu thuẫn, sau đó tài xế xe bán tải đã đánh người ngay giữa ngã tư. Sau khi hành hung người nhắc nhở mình, nam tài xế đã đưa 2 người thân cùng ngồi trên xe rời khỏi hiện trường.

>>>Mời quý độc giả xem thêm video: Đánh nhau tại BOT Ninh Xuân QL 26, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa