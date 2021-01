TTĐT lái xe Thịnh Vượng 66 xây chưa phép: Yêu cầu dừng... vẫn vi phạm

Liên quan vụ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thịnh Vượng 66 chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý nhưng đã tự ý san nền hàng nghìn m2, xây hàng loạt công trình Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66 trái phép, PV đã có buổi làm việc với ông Vũ Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã An Thượng (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và đại diện Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thịnh Vượng 66.

Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66.

Ông Vũ Văn Bắc - Chủ tịch UBND xã An Thượng cho biết, có tình trạng Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thịnh Vượng 66 dù chưa đủ thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng nhưng đã triển khai thi công hàng loạt công trình Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66.

“Dự án hơn 24.000 m2, trong đó, một phần đất nông nghiệp hơn 6.000 m2 của 7 hộ dân, doanh nghiệp tự thỏa thuận mua của người dân, phần còn lại là đất công điền chưa được cơ quan có thẩm quyền thu hồi, chuyển mục đích sử dụng, chưa được Sở TN&MT tỉnh Hải Dương giao đất. Hiện doanh nghiệp này còn nhiều thủ tục pháp lý chưa thực hiện xong” – ông Bắc cho hay.

Chủ tịch UBND xã An Thượng cho biết, ngày 27/11/2020, cán bộ xã đã lập biên bản làm việc tại công trường dự án Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66. Theo biên bản này, tại khu cánh đồng thuộc đội 6, xã An Thượng, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thịnh Vượng 66 đã san lấp, xây dựng khu nhà làm việc dài 39,5 m, rộng 16m và cao 0,75m. Do chưa đủ hồ sơ pháp lý, UBND xã An Thượng đã yêu cầu doanh nghiệp này dừng mọi hoạt động xây dựng.

Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp không chấp hành yêu cầu của UBND xã An Thượng. Bởi theo biên bản vi phạm hành chính do chính UBND xã An Thượng lập ngày 19/1/2021 cho thấy, dù chưa có giấy phép của các cơ quan có thẩm quyền, Công ty CP Đầu tư và phát triển Thịnh Vượng 66 đã xây dựng nhiều hạng mục công trình như nhà điều hành, căng tin, nhà ăn, bảo vệ, phòng học, làm đường đi sân tập sát hạch lái xe... tại dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo, sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66.

Trước hành vi vi phạm trên, một lần nữa UBND xã An Thượng đã yêu cầu Công ty CP Đầu tư và phát triển Thịnh Vượng 66 chấm dứt ngay hành vi vi phạm cho đến khi xuất trình được giấy phép xây dựng và các giấy tờ liên quan do cơ quan có thẩm quyền cấp mới được tiếp tục thi công.

Ngày 21/1, ông Vũ Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã An Thượng đã ký thông báo gửi đến Công ty CP Đầu tư và phát triển Thịnh Vượng 66.

Trong đó, Chủ tịch UBND xã An Thượng lại yêu cầu ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo, sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66 – đại diện chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư và phát triển Thịnh Vượng 66 và các tổ chức, cá nhân, người lao động chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về xây dựng, thực hiện ngay việc dừng thi công xây dựng và đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xin cấp phép xây dựng theo quy định. Khi nào có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền mới được tiếp tục thi công.

Nhiều hạng mục công trình xây chưa phép.

UBND xã An Thượng cũng nêu rõ, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân, người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm. Nghiêm cấm các phương tiện vận tải chuyển chở cung cấp vật tư, vật liệu cho các công trình vi phạm. Các phương tiện, máy móc vi phạm sẽ bị tạm giữ để xử lý vi phạm hành chính và phải bồi thường thiệt hại hành vi vi phạm của mình gây ra, trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Vũ Văn Bắc, phần diện tích đất công điền của UBND xã hiện đang làm thủ tục thu hồi đất.

“Doanh nghiệp từng đề nghị bồi thường diện tích đất công điền nhưng xã yêu cầu phải hoàn tất thủ tục, bởi thủ tục phải do cấp có thẩm quyền chứ xã không thể thu hồi nên hiện doanh nghiệp vẫn đang làm thủ tục” – ông Bắc cho hay.

Trao đổi với PV, đại diện Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thịnh Vượng 66 thừa nhận, một phần diện tích dự án mua đất của một số hộ dân. Hiện doanh nghiệp đang làm một số thủ tục liên quan đến dự án này và đang trình hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền.

“Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe để có giấy phép hoạt động lại phải có trang thiết bị, có sân bãi. Do đó doanh nghiệp buộc phải thi công, xây dựng một số hạng mục công trình” – Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thịnh Vượng 66 cho hay.

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo, sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66 của Công ty CP Đầu tư và phát triển Thịnh Vượng 66 tại xã An Thượng (TP Hải Dương) được UBND tỉnh Hải Dương có thông báo 256 ngày 9/11/2020 chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo đó, dự án có diện tích 24.620m2 với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm với tổng số vốn hơn 48 tỷ đồng, trong đó vốn sở hữu của nhà đầu tư 10 tỷ đồng, còn lại là vốn vay tín dụng. Dự án có mục tiêu đào tạo sát hạch lái xe cơ giới với quy mô đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 khoảng 2.500 học viên/năm; đào tạo, sát hạch lái xe ô tô hạng B 4.000 học viên/năm; đào tạo, sát hạch lái xe ô tô hạng C 260 học viên/năm.

Dự án hiện nay đang trong quá trình làm thủ tục hồ sơ. Tuy nhiên, Công ty CP Đầu tư và phát triển Thịnh Vượng 66 đã thi công công trình khi chưa có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Dù đã nắm bắt được hành vi vi phạm của doanh nghiệp và đã từng yêu cầu doanh nghiệp dừng thi công nhưng UBND xã An Thượng lại không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Hàng loạt công trình được xây dựng như nhà điều hành, căng tin, phòng học, nhà ăn, cổng chào, làm đường sân tập sát hạch lái xe khiến dư luận bức xúc khi pháp luật không được thực thi nghiêm.

Mới đây, Đồng thời, UBND xã An Thượng đã có công văn gửi UBND TP Hải Dương, Phòng quản lý đô thị thành phố, đội kiểm tra quy tắc, quản lý đô thị thành phố. Trong đó, đề nghị đội kiểm tra quy tắc, quản lý đô thị thành phố tham mưu UBND TP Hải Dương ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng phối hợp ngăn chặn kịp thời vi phạm nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật về quản lý trật tự xây dựng.

Dư luận đề nghị, UBND TP Hải Dương chỉ đạo các phòng ban chuyên môn kiểm tra và xử lý những sai phạm trên.

