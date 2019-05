Khởi tố, bắt giam bà Trần Thị Hiền – mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(Kiến Thức) - Ngày 25/5, một nguồn tin xác nhận, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trao đổi với PV, ông Vì Văn Biến, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên cho biết: “Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp, khám nhà của bà Hiền, trước sự chứng kiến của lãnh đạo xã, các ban, ngành”.



Theo đó, đối tượng Trần Thị Hiền bị bắt vì liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy ở Điện Biên.

Trao đổi với PV Kiến Thức, bà Hà Bích Nhung – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng cho biết, thời điểm công an đến đọc lệnh bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền, bà Nhung cũng được mời đến để chứng kiến sự việc.

“Khi đó, tôi chỉ chứng kiến công an đọc lệnh bắt tạm giam và khám nhà bà Trần Thị Hiền. Còn bà Hiền bị bắt liên quan vụ việc gì thì bên công an họ nắm rõ”, bà Hà Bích Nhung cho biết.

Bà Hiền chính là mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên - cô gái giao gà bị hiếp giết tại Điện Biên. Theo nguồn tin riêng bà Hiền trước đó đã vào vòng ngắm của cảnh sát khi có nhiều khai báo không trung thực, hành tung mờ ám trong vụ sát hại chính con gái đẻ của mình.

Trong quá trình cơ quan điều tra làm rõ vụ án liên quan nữ sinh giao gà, trả lời báo chí, bà Trần Thị Hiền cho biết, khi công an thông tin về các nghi phạm, trong đầu bà vẫn đinh ninh rằng, vụ án này còn có người đứng sau chủ mưu, đây không phải là vụ giết người cướp của.

Bà Trần Thị Hiền (mẹ cô gái giao gà bị giết) khi đó cho biết: “Con gái tôi không có nhiều tài sản mang theo, trên người chỉ có hai chiếc nhẫn nhỏ trong khi những phụ nữ ngồi bán ở chợ đều đeo nhiều vàng. Hơn nữa những tài sản như gà, xe máy cũng không bị chúng tẩu tán, chúng mang cho hoặc vứt lại chứ không phải bán và chia nhau, tôi nghi ngờ chúng có một mục đích ngầm lớn hơn”, bà Hiền nói trên Vietnamnet. Bà Hiền còn nói thêm: "Tôi biết trong số này có đối tượng Thu là vợ của Công. Ngay từ những ngày đầu, người dân đã xôn xao rằng chính Thu là người biết sự việc mà không báo, không ngăn chặn. Tôi căm thù Thu gấp nghìn lần, còn hơn những kẻ thú tính kia. Nếu Thu có tính người thì con tôi đã được cứu".

Nữ sinh giao gà bị sát hại. Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt giữ 9 bị can liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên.

Các bị can gồm Vương Văn Hùng (SN 1984) HKTT: khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; Bùi Văn Công (SN 1975) trú tại: đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), trú tại: đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Lường Văn Hùng (SN 1991) trú tại: Bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Lường Văn Lả (SN 1993) trú tại: bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Phạm Văn Dũng (SN 1972) HKTT đội 19 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Cầm Văn Chương (SN 1974) HKTT đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Bùi Thị Kim Thu (SN 1975) HKTT đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về các hành vi giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm và Vì Thị Thu (37 tuổi, vợ Toán) về tội mua bán trái phép ma túy.

Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan chức năng đánh giá là rất phức tạp, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, sau đó câu kết xóa dấu vết, dựng hiện trường giả, tung tin giả đối phó với lực lượng Công an.

Trước đó, chiều 4/2 (30 Tết), nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên cùng mẹ đi bán gà ở chợ Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ) thì có một người đàn ông khoảng 36 - 38 tuổi tới hỏi mua gà với số lượng lớn. Người đàn ông này đã xin số điện thoại của nữ sinh Duyên và đến 18h cùng ngày thì liên lạc lại hỏi mua 10 con gà và yêu cầu chuyển đến khu vực chợ C13 (P.Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên).

Đến khoảng 18h30, nữ sinh Duyên chuyển gà tới địa điểm được yêu cầu. Tuy nhiên, sau hơn 2 giờ đi giao hàng, gia đình không liên lạc điện thoại được với nữ sinh. Nghi ngờ có chuyện không hay, gia đình đã trình báo công an và tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Tuy nhiến đến sáng 6/2 (mùng 2 Tết), xe máy của Duyên được phát hiện tại xã Noong Luống, cách nhà nạn nhân chừng 10 km. Sáng hôm sau 7/2, thi thể nữ sinh được tìm thấy tại nơi chăn nuôi bỏ hoang ở xã Thanh Nưa trong tình trạng mặc áo phông, quần lót, đầu đội mũ bảo hiểm, cổ có vết siết.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ...