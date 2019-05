Thiệt hại kinh hoàng sau vụ hỏa hoạn tại KCN Việt Hương 1

(Kiến Thức) - Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại KCN Việt Hương 1, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương phải nhờ đến sự chi viện từ nhiều đơn vị Cảnh sát PCCC diễn ra suốt gần 10 giờ. Bước đầu đã ghi nhận con số thiệt hại khủng khiếp.

KCN Việt Hương 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã thống kê thiệt hại sơ bộ ban đầu ước khoảng 30 tỷ đồng. Vụ hỏa hoạn tại Công ty TNHH Jonh Technology (100% vốn Đài Loan, sản xuất băng keo) ở KCN Việt Hương 1 xảy ra chiều 22/5.

Vụ cháy bước đầu xác định gây thiệt hại khoảng 30 tỉ đồng. Sáng nay 25/5, liên quan đến vụ hỏa hoạn tại Công ty TNHH Jonh Technology (100% vốn Đài Loan, sản xuất băng keo) ở, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã thống kê thiệt hại sơ bộ ban đầu ước khoảng 30 tỷ đồng.

Nhiều đơn vị Cảnh sát PCCC được chi viện để tham gia cứu hỏa. Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h30 ngày 22/5, ngọn lửa bùng phát tại khu vực nhà kho rộng 270m2 và nhà xưởng 4 tầng (mỗi tầng rộng 2.000m2) thuộc Công ty TNHH Jonh Technology. Lực lượng chữa tại chỗ đã nỗ lực dập lửa nhưng bất thành. Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 19 xe chữa cháy; 1 xe thang và nhiều phương tiện hỗ trợ cùng hơn hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tham gia chữa cháy. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP HCM đã chi viện 5 xe chữa cháy, 1 xe thang; lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Đồng Nai cũng đã chi viện 3 xe chữa cháy và Đội PCCC KCN VSIP điều động 3 xe chữa cháy đến hỗ trợ công tác chữa cháy.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương , sau nhiều giờ đồng hồ tích cực chữa cháy, Công an mới dập tắt được đám cháy; kịp thời sơ tán cho người lao động trong nhà xưởng thoát hiểm ra ngoài an toàn.

Ngay trong đêm 22 và rạng sáng 23/5, công an còn tích cực phun nước vào khu vực hiện trường để phòng ngừa cháy trở lại. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.