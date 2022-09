Karaoke An Phú cho thuê lại trước khi xảy ra vụ cháy 32 người chết

Thông tin mới nhất vụ cháy karaoke An Phú 32 người chết, mới đây, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị nghiệp vụ báo cáo tình hình và kết quả hoạt động điều tra ban đầu vụ án hình sự "vi phạm các quy định về Phòng cháy chữa cháy”.



Báo cáo của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho thấy, cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (sinh năm 1980, trú phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM đứng tên đăng ký kinh doanh). Tuy nhiên, theo báo cáo, năm 2021, ông Xuân cho ông Phạm Quốc Khải (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Hậu Giang) thuê lại.

Quán karaoke An Phú bị cháy.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, cơ sở Karaoke An Phú được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 gồm có 03 tầng (01 trệt, 02 lầu và 01 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát karaoke, nhiều phòng được sử dựng làm bếp, phòng kỹ thuật, nhà vệ sinh và các công năng khác...

Hỏa hoạn phát sinh tại cơ sở karaoke An Phú vào khoảng 20h15 ngày 6/9 tại tầng 2 của cơ sở.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện trên trần tầng 2 của cơ sở. Do cơ sở thiết kế xây dựng với nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh, rất khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ…

Đến nay, 32 nạn nhân tử vong trong đám cháy đã xác định được danh tính và bàn giao cho gia đình mai tang; 17 người bị thương có 15 người bị thương nhẹ đã xuất viện, 2 người bị thương nặng vẫn điều trị tại bệnh viện…

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương biểu dương tinh thần ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, địa phương, đặc biệt là tinh thần khẩn trương, kịp thời, không ngại khó khăn, nguy hiểm của các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu hộ; đã cứu giúp được 22 người đến nơi an toàn. Cán bộ chiến sĩ đã ròng rã suốt ngày đêm để ngăn chặn hỏa hoạn, tìm kiếm các thi thể mắc kẹt để đưa ra khỏi hiện trường trong khi phải đối mặt sức nóng và tai họa rình rập…

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương thu thập thông tin, chứng cứ để điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, không để xảy ra sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân.

Ông Quyên đề nghị, Cơ quan điều tra, lực lượng Kỹ thuật hình sự tiếp tục rà soát, thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu, thiết bị, phương tiện và đồ vật có liên quan đến vụ cháy để phục vụ công tác giám định xác định nguyên nhân, tính chất, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến vụ cháy để làm căn cứ xử lý theo quy định…

Bên cạnh việc điều tra làm rõ vụ án, Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương ra quân kiểm tra, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT vi phạm; tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn PCCC trong nhân dân...

Trước đó, cuối tháng 4/2022, Công an TP Thuận An đã làm việc với cơ sở này và kiến nghị chủ cơ sở liên hệ với đơn vị chuyên môn về ngành điện kiểm tra, rà soát hiện trạng hệ thống điện, đánh giá tình trạng hệ thống điện hiện đang sử dụng. Trong quá trình hoạt động thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, cũng như không phát sinh thêm thiết bị tiêu thụ điện, đảm bảo không để chập điện, quá tải xảy ra gây cháy. Tuy nhiên, từ khi có biên bản đến lúc xảy ra vụ cháy, quán chưa thực hiện như kiến nghị của cơ quan chức năng.

