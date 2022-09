Toàn cảnh vụ cháy karaoke ở Bình Dương khiến ít nhất 12 người chết

Đến gần trưa ngày 7/9, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) để tìm kiếm người bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều thi thể được đưa ra ngoài, cho lên xe cấp cứu chở về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Dương, số người thương vong hiện nay đã lên đến gần 20 người, tuy nhiên hiện vẫn chưa xác định cụ thể số người chết vì lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm người còn mắc kẹt ở bên trong. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh xác nhận đến nay, có 12 người chết trong vụ cháy. Ngoài ra, 2 nạn nhân bị thương rất nặng đang được cấp cứu. Khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phú bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa lan nhanh tại khu tầng 2 và 3, khói đen bao trùm toàn bộ quán karaoke. Do các lối thoát và đường cầu thang đều bị ngọn lửa bít kín, nhiều nhân viên và khách hát phải liều mình nhảy từ tầng cao xuống đất dẫn đến bị thương và được cấp cứu ngay sau đó. Nhận được tin báo, Công an Bình Dương đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Ngọn lửa được dập tắt không lâu sau đó, tuy nhiên do ngạt khí nên nhiều người đã tử vong. Đến 8h sáng cùng ngày 7/9, các lực lượng đã giải cứu thành công 12 người mắc kẹt bên trong quán karaoke. Đồng thời đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục thống kê số người thương vong trong vụ hỏa hoạn, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Hiện tỉnh Bình Dương chỉ đạo tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nếu có sai phạm về công tác PCCC, lãnh đạo tỉnh yêu cầu xử lý thật nghiêm. Đồng thời yêu cầu tổng kiểm tra công tác PCCC của tất cả cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn. Số người thiệt mạng trong vụ cháy vẫn đang được thống kê và chưa có con số cụ thể. Nhiều người dân bàng hoàng khi vụ cháy xảy ra. Sáng 7/9, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Cháy lớn tại khu công nghiệp Phú Thị. Nguồn: THDT

