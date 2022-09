Khởi tố vụ án, điều tra vụ cháy karaoke An Phú

Tối ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú theo Khoản 3, Điều 313 Bộ Luật hình sự quy định về vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. VKSND tỉnh Bình Dương xác nhận đã nhận quyết định khởi tố vụ án của cơ quan điều tra.



Tại cuộc họp báo sáng cùng ngày, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khởi tố vụ án theo điều 313 Bộ luật Hình sự về “Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” để điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc.

Vụ cháy khiến 32 người thiệt mạng.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, vụ cháy xảy ra khoảng 20h15 ngày 6/9/2022 tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú có địa chỉ tại 166C khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An. Cơ sở kinh doanh karaoke này do ông Lê Anh Xuân (trú tại thành phố Thủ Đức, TPHCM) làm chủ hoạt động từ năm 2016 đến nay. Quán karaoke này gồm 30 phòng; trong đó có 29 phòng hát, một nhà kho.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ 22 người thoát hiểm ra ngoài an toàn.

Đến 19h30 ngày 7/9/2022, công tác chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn đã hoàn tất. Vụ cháy đã khiến 32 nạn nhân tử vong được đưa ra khỏi hiện trường; 17 người bị thương do tự thoát nạn, trong đó: 15 người bị thương nhẹ đã xuất viện, 2 người bị thương nặng vẫn điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Tính đến chiều 8/9, đã có 17 thi thể đã xác định được danh tính. Trong đó, có 13 thi thể được người thân nhận dạng và bàn giao cho gia đình mai táng, số còn lại đang được xét nghiệm AND để xác định chính xác.

Danh tính các nạn nhân, gồm: N.C.V. (37 tuổi, quê Bình Dương), N.N.T. (30 tuổi, quê Vũng Tàu), T.T.N.L. (25 tuổi, quê An Giang), P.H.T. (26 tuổi, quê Cần Thơ), V.T.H.S. (23 tuổi, quê Trà Vinh), T.T.T. (27 tuổi, quê Bình Định), N.V.L. (36 tuổi, quê Bình Định), B.D.L. (40 tuổi, quê Bình Định), T.D.K. (33 tuổi, quê Lâm Đồng), T.P.T. (31 tuổi, quê Đồng Nai), L.B.N. (26 tuổi, quê An Giang), L.T.M.H. (22 tuổi, quê Sóc Trăng), H.Q.V. (33 tuổi, quê Hà Nam), T.N.Y. (24 tuổi, quê An Giang), Đ.X.T. (37 tuổi, quê Đắk Nông), T.A.T. (34 tuổi, Đắk Lắk) và T.C. (23 tuổi, quê Kiên Giang).

Cũng theo báo cáo, quán karaoke có đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan, biên bản kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy vào các năm 2019, 2021 và 2022.

