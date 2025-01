Hưng Yên: Nợ nần, nam thanh niên cướp 2 dây chuyền vàng

Ngày 6/1, Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp 2 dây chuyền vàng, trị giá khoảng 84 triệu đồng xảy ra tại một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn vào ngày 5/1.

Đối tượng Dương Văn Đạt và tang vật tại tiệm vàng.

Theo thông tin, vào khoảng 11h cùng ngày, Công an xã Phú Thọ, huyện Kim Động tiếp nhận trình báo của anh Đ.Q.H về việc tại cửa hàng kinh doanh vàng, bạc của gia đình bị một nam thanh niên cướp giật 2 dây chuyền vàng, trị giá khoảng 84 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận tin trình báo của nạn nhân, Công an xã Phú Thọ đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Kim Động, triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp nghiệp vụ làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 12h30 cùng ngày, lực lượng công an đã xác định đối tượng trộm cắp là Dương Văn Đạt (SN 2003, trú tại thôn 5, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Sau đó, lực lượng công an tiến hành bắt giữ đối tượng và thu giữ vật chứng liên quan.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do bản thân nợ nần nên đã nảy ra ý định cướp tài sản để trả nợ. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Đạt và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.