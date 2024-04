Diễn biến mới nhất vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Sau hơn 4h gây án, Nguyễn Mình Toàn (SN 1994, trú tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) - thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Sơn Hiền tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Can Lộc bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Minh Toàn tại cơ quan cảnh sát điều tra. Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Nguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ không có tiền để chi trả nên chiều tối ngày 17/4 Toàn đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ. Theo đó, tối 17/4, Toàn điều khiển xe ô tô BKS 38A – 113.80 đi từ thành phố Hà Tĩnh chạy theo quốc lộ 1A ra đến Thị trấn Nghèn lòng vòng quan sát. Khi đi qua cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Sơn Hiền phát hiện thấy sơ hở nên Toàn đã chạy xe đến chỗ vắng, lấy băng dính che biển số xe.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Đến khoảng 21h, nhân lúc không có ai tại quầy bán hàng, Toàn đột nhập vào tiệm vàng nói trên dùng búa đinh đập vỡ tủ kính, lấy vàng rồi lên xe tẩu thoát.

Khoảng 1h ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc xác định đối tượng Nguyễn Minh Toàn – kẻ gây ra vụ án nói trên đang lẩn trốn gần sân bay thành phố Vinh (Nghệ An), nên đã tiến hành vây bắt.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 16 vòng kiềng bằng vàng có trị giá khoảng 190 triệu đồng, 1 xe ô tô biển kiểm soát 38A – 113.80 cùng tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

