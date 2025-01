Sơn La: Khởi tố 2 đối tượng cho vay lãi nặng gần 200%/năm

Ngày 6/1, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã khởi tố 2 vụ án, 2 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại huyện Yên Châu. Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố Đỗ Xuân Thuận (SN 1974, trú bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cơ quan Công an tỉnh Sơn La thi hành quyết định khởi tố Đỗ Xuân Thuận.

Kết quả điều tra ban đầu xác định kể từ ngày 28/10/2023 đến thời điểm bị phát hiện, Đỗ Xuân Thuận dựa trên số tiền gốc cho vay là 150 triệu đồng, tính lãi suất 11 triệu đồng/15 ngày tương đương với 176%/năm và thu được số tiền lãi là 44 triệu đồng, trong đó thu lời bất chính hơn 39 triệu đồng.

Quá trình khám xét khẩn cấp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã thu giữ của Thuận 1 điện thoại di động, 2 ô tô, cùng nhiều giấy tờ liên quan khác.

Tương tự với hành vi nêu trên, Nguyễn Văn Nhân (SN 1971, trú tiểu khu 1, thị trấn Yên Châu) cũng đã bị khởi tố. Kết quả điều tra ban đầu xác định kể từ ngày 18/11/2024 đến thời điểm bị phát hiện, Nhân dựa trên số tiền gốc cho vay là 200 triệu đồng, tính lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày tương đương 182,5%/năm và thu được số tiền lãi 40 triệu đồng, trong đó thu lời bất chính là hơn 35,6 triệu đồng.

Quá trình khám xét khẩn cấp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã thu giữ của Nhân số tiền 51,5 triệu đồng, 1 điện thoại di động, 1 xe ôtô, cùng nhiều giấy tờ liên quan khác. Hiện, 2 vụ án đang tiếp tục điều tra, xác minh, mở rộng theo quy định của pháp luật.