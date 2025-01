Bộ Công an kiểm tra đèn đỏ, không để người dân bị phạt oan

Sáng 6/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về Báo cáo Công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 12/2024. Nghị định 168/2024 của Chính phủ với nhiều quy định mới về tăng mức xử phạt vi phạm giao thông, trong đó có lỗi vượt đèn đỏ được nhiều cử tri quan tâm.



Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nói rằng, từ khi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực, ý thức của người dân tốt hơn. Thực tế, nhiều thanh niên uống rượu không dám đi xe nữa, vượt đèn đỏ không còn nhiều.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Tuy nhiên, ông Phương nhấn mạnh, Bộ Công an cần phối hợp các cấp, ngành kiểm tra điều kiện kỹ thuật của hệ thống đèn tín hiệu, không để người dân bị xử phạt oan. Đây là nội dung được các đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri rất quan tâm.

Đánh giá hiệu ứng lan toả của Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe là rất tích cực, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhìn nhận chỉ sau 1 ngày tổ chức triển khai thực hiện, ý thức tham gia chấp hành an toàn giao thông của người dân chúng ta được cải thiện.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, có những chỗ hệ thống tín hiệu giao thông hoạt động chưa bảo đảm theo đúng quy định, còn trục trặc về mặt kỹ thuật và đề nghị các cơ quan liên quan cần xử lý sớm để có cơ sở xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, tháng 1/2025 có nhiều luật, nghị định, thông tư có hiệu lực, các cơ quan liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổi biến để nâng cao ý thức chấp hành trong nội bộ và người dân.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, luật, nghị định, thông tư tuyên truyền còn chưa sâu, chưa thấm, người dân gửi nhiều tin nhắn, điện thoại để phản ánh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần kiên quyết, dứt khoát nhưng phải tuyên truyền để người dân thấu hiểu. Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội cần tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và người dân để chủ động đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ đồng tình với báo cáo của Ban Dân nguyện, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Dân nguyện và Bộ Công an.

Về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chủ động giải quyết tốt và sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý tại phiên họp.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực từ 1/1/2025. Nghị định quy định cụ thể mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, nhiều lỗi vi phạm sẽ bị tăng mạnh mức xử phạt như như tài xế ô tô tham gia giao thông vượt đèn đỏ bị phạt 18-20 triệu đồng, gấp hơn 3 lần so với quy định trước; điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, đi trên vỉa hè bị phạt từ 4-6 triệu đồng; tài xế vi phạm nồng độ cồn mức 0,25-0,4 mg/lít khí thở hoặc 50-80 mg/100ml máu bị phạt 18-20 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng; Mức phạt đối với người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn là từ 2 - 10 triệu đồng…

