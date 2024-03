Bình Dương: Bắt thanh niên giả vờ mua vàng rồi cướp giật

Ngày 25/3, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Kiệt (sinh năm 2001, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Kiệt bị nhân viên tiệm vàng và người dân tóm gọn.



Khoảng 10h sáng cùng ngày, Kiệt đến tiệm vàng Kim Thành Thắng (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An). Sau khi quan sát thấy tiệm vàng vắng người, Kiệt để xe máy trước cửa tiệm rồi vào trong, giả vờ mua 1 chiếc lắc vàng. Sau khi nhân viên đưa cho Kiệt đeo thử, lợi dụng lúc nhân viên sơ hở, Kiệt cầm vàng bỏ chạy.

Tiệm vàng Kim Thành Thắng, nơi xảy ra vụ cướp.

Thấy vậy nhân viên hô hoán cùng một số người dân đuổi theo tên cưới. Chạy được một đoạn, Kiệt đã bị nhân viên tiệm vàng và người dân tóm gọn.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Đông Hiệp và Công an TP Dĩ An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa Kiệt về trụ sở lấy lời khai để làm rõ.