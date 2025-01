Cuộc gọi lúc nửa đêm và hai sát nhân gây án mạng kinh hoàng

Theo hồ sơ vụ án, một ngày cuối năm 2020, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước nhận được tin báo về việc anh Phan Văn H. trong khi nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Bình Dương đã tử vong với 2 vết thương thấu ngực. Theo trình bày của người hàng xóm, gần nửa đêm, anh này nhận được điện thoại của H. nhờ chở đi cấp cứu. Khi người hàng xóm tới nơi, anh H. đã mất rất nhiều máu, chưa kịp tới bệnh viện đã tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiến hành khám nghiệm, Công an tỉnh Bình Phước xác định trên ngực anh H. có hai vết thương, giống với vết dao đâm, gây đứt động mạch, mất máu cấp và tử vong. Với những dấu hiệu này, công an cho rằng khả năng cao đây là một vụ án mạng. H. sống một mình tại thị xã Phước Long trong căn nhà cấp 4. Hàng ngày anh này nuôi gà chọi và thường xuyên đưa gà đi "đá". Khám nghiệm tại nhà nạn nhân, công an phát hiện có nhiều vết máu rải rác trên nền đất. Ngoài ra, toàn bộ đồ đạc trong nhà không có xáo trộn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) H. nghiện ma tuý, không có công ăn việc làm ổn định nên tài sản trong nhà chẳng có gì đáng giá. Chính vì thế, công an hướng tới khả năng anh này chết do những mâu thuẫn, thù tức cá nhân. Vụ án xảy ra vào ban đêm, khu vực nhà nạn nhân vắng vẻ nên chẳng ai hay biết. Ngay cả người hàng xóm chở H. đi cấp cứu cũng không biết được gì. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Phía ngoài sân, công an đặc biệt chú ý tới vết bánh xe hằn rõ. Đây là loại lốp của xe con. Ngoài ra, trên nền đất còn có 2 dấu giầy hướng từ ngoài vào trong. Như vậy, nhiều khả năng có tới 2 người đã đến nhà anh H. vào đêm xảy ra vụ án. Khi rà soát những đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự tại địa phương, công an nắm được H. không có quan hệ gì với nhóm người này và cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn ngoài xã hội. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiến hành trích xuất camera an ninh trên địa bàn, các trinh sát phát hiện chiếc xe ô tô nghi vấn đã tới nhà nạn nhân vào đêm xảy ra vụ án. Từ biển số xe, công an xác định được chủ sở hữu. Tuy nhiên, khi làm việc, người này cho biết mình kinh doanh xe tự lái. Vào hôm anh H. bị sát hại, chiếc xe đó được đem cho thuê. Làm việc với người thuê chiếc xe trên, anh này cho hay vào tối xảy ra vụ việc anh có nhận chở hai người đàn ông đến nhà anh H. Tới nơi, anh này đỗ xe đợi bên ngoài, hai người đàn ông kia đi vào trong. Khoảng 20 phút sau thì đi ra. Người lái xe thuê hoàn toàn không hay biết bất cứ chuyện gì. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Người lái xe còn cho biết, tuy không rõ danh tính hai người khách nhưng sau khi rời nhà anh Hoài, họ có đến một cửa hàng ốc tại Đồng Xoài để ăn, nhậu. Tiến hành xác minh, chỉ ít giờ sau, hai nghi phạm đã được làm rõ là Nguyễn Văn Trường (SN 1999) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, cùng trú tỉnh Bình Phước). Trường và Tuấn có mối quan hệ khá thân thiết với nạn nhân H. Đây cũng là hai kẻ cuối cùng gặp nạn nhân trước khi anh H. tử vong trên đường tới bệnh viện. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Với những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được, Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng tiến hành bắt giữ Trường và Tuấn. Ban đầu, cả hai thừa nhận quen anh H., nhưng không liên quan đến cái chết của anh này. Tuy nhiên từ các bằng chứng mà cơ quan công an thu thập được tại hiện trường, cả hai đã phải cúi đầu thừa nhận sát hại nạn nhân. Trường và Tuấn khai nhận, do anh Phan Văn H. mượn xe máy và điện thoại của Trường từ lâu chưa trả, bực tức nên vào tối 10/10, Trường rủ Tuấn đến gặp anh H. để đòi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại nhà của anh H., hai bên lại xảy ra mâu thuẫn cãi vã dẫn đến xô xát. Lúc giằng co, Tuấn đã dùng chiếc bật lửa mang hình khẩu súng ngắn đánh vào đầu anh H., còn Trường dùng con dao nhọn đâm vào ngực nạn nhân. Thấy anh H. nằm gục dưới sàn nhà, cả hai liền bỏ chạy ra xe ô tô. Từ những mâu thuẫn nhỏ, xuất phát vì lối sống ham chơi, buông thả của cả hai phía mà một vụ án mạng đau lòng đã xảy ra. Sau này, tại phiên xét xử, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên những bản án nghiêm khắc dành cho Trường và Tuấn. >>> Xem thêm video: Lời khai mới nhất của nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội.

