Bắt đối tượng lợi dụng sơ hở trộm tiền của nữ chủ quán

Ngày 6/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an TP Bắc Giang tiếp nhận tin báo của chị N.T.H (SN 1988, trú tại xã Đức Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về việc chị bị trộm cắp tài sản.

Đối tượng YANG TAO KAI tại cơ quan Công an.

Cụ thể: Khoảng 10h00 ngày 29/12/2024, khi chị H. đang bán quần áo tại địa chỉ trên thì có một người đàn ông lạ mặt, nói tiếng Việt lẫn với tiếng Trung Quốc, đến cửa hàng, hỏi mua 01 chiếc áo trẻ em với giá 100.000 đồng nhưng đưa 01 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng để thanh toán.

Sau đó, lợi dụng sơ hở trong lúc chị H. mở ngăn kéo để tìm tiền thừa trả lại, đối tượng nhanh chóng lấy đi 20.500.000 đồng (ở cuối tập tiền của chị H. lấy ra, để trên mặt bàn) rồi giấu vào lòng bàn tay, đút vào túi quần phía sau và nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Quá trình điều tra, đến ngày 2/1/2025, Công an thành phố đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh và Công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương làm rõ, kiểm soát đối tượng Yang Tao Kai, sinh năm 1974, quốc tịch: Trung Quốc, trú tại tổ 2, khu phố Liêm Khê, TT Đạo Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc; thu giữ 1 xe môtô có đặc điểm trên cùng một số giấy tờ tuỳ thân mang tên YANG TAO KAI và số tiền mặt khoảng 8,7 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Yang Tao Kai khai nhận đã trộm cắp số tiền 6.000.000 đồng của chị H. bằng thủ đoạn trên. Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, cùng ngày, Công an thành phố Bắc Giang đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Yang Tao Kai về hành vi Trộm cắp tài sản.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Yang Tao Kai tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ 7.000.000 đồng cùng một số ngoại tệ (gồm 200 NDT, 30 USD và một số đồng rub Nga).