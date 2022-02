Hơn trăm dân chơi bay lắc ở K-Club: Khởi tố chủ quán cùng 10 bị can

Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) vừa quyết định khởi tố 11 bị can liên quan đến hàng trăm dân chơi bay lắc trong quán K - Club có địa chỉ tại khu đô thị Toàn Gia, thị trấn Kẻ Sặt (huyện Bình Giang).



Cụ thể, đối tượng Trần Hữu Khang (SN 1996, ở phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP Hải Phòng) là người đứng tên, người quản lý quán K - Club bị khởi tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

11 bị can bị khởi tố.

7 bị can cùng bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” gồm Đào Minh Đức (SN 1999); Đào Trung Thắng (SN 1995) và Nguyễn Quang Hiếu (SN 1997, cùng ở tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), ngồi tại bàn VIP 14; Nguyễn Văn Ước (SN 1993, trú tại xã Đức Chính); Nguyễn Hữu Đại (SN 1989, trú tại xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng) và Nguyễn Xuân Phước (SN 2000, trú tại xã Hồng Khê, huyện Bình Giang), ngồi tại bàn VIP 8 và Phan Văn Thắng (SN 1993, trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

2 đối tượng Đặng Quang Giáp (SN 1990) và Nguyễn Minh Sơn (SN 1999, cùng ở tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) bị khởi tố về tội ‘Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang cũng quyết định khởi tố bị can Bùi Thế Hiển (SN 1992, ở thôn Tân Trung, xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng) về tội cố ý gây thương tích .

Gần 200 khách tụ tập bay lắc trong quán

Đến ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Trần Hữu Khang, Đào Trung Thắng, Nguyễn Văn Ước, Nguyễn Hữu Đại, Đặng Quang Giáp, Nguyễn Minh Sơn, Phan Văn Thắng, Bùi Thế Hiển. Đối với các đối tượng Đào Minh Đức, Nguyễn Quang Hiếu, Nguyễn Xuân Phước, do bị dương tính với COVID- 19, đang cách ly theo dõi nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang sẽ thi hành lệnh sau.

Ngoài các đối tượng bị khởi tố, Công an huyện Bình Giang đang lập hồ sơ để xử lý hành chính khoảng 100 đối tượng về các hành vi vi phạm như không tạm đình chỉ hoạt động theo quy định; tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; kinh doanh dịch vụ vũ trường không có giấy phép theo quy định; cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh hóa chất (N20 trong bóng cười) thuộc diện hạn chế sản xuất, kinh doanh mà không có giấy phép theo quy định…

Trước đó, khoảng 00h30 ngày 15/2, Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra quán K-Club, địa chỉ tại khu đô thị Toàn Gia, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, do Trần Hữu Khang (sinh năm 1996, HKTT tại thôn Kiến Thiết 2, xã Tràng Minh, huyện Kiến An, thành phố Hải Phòng) đứng tên. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện quán đang tổ chức cho một số lượng lớn khách bay lắc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời điểm kiểm tra, tại 31 bàn của quán có khoảng 180 nam, nữ thanh niên bao gồm cả khách và nhân viên đang tụ tập bay lắc. Nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét, Công an huyện phát hiện và thu giữ nhiều chất nghi là ma túy tại nhiều vị trí khác nhau trong quán. Qua xét nghiệm, đã phát hiện 115 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Trong quá trình kiểm tra quán, các đối tượng bảo vệ quán đã dùng cốc thủy tinh chống trả lại lực lượng chức năng, làm một cán bộ Công an huyện Bình Giang bị thương.

Được biết quán K-Club đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ giải trí, ăn uống, kinh doanh rượu, bia, thuốc lá nhưng thực chất cơ sở này hoạt động theo mô hình vũ trường. Khang là người trực tiếp điều hành, quản lý mọi hoạt động của quán, thuê và phân công nhiệm vụ cho khoảng 20 nhân viên phục vụ khách.

Bên trong quán bố trí 34 bàn có ghế ngồi và bàn đứng được chia làm 3 khu vực, ở giữa bố trí sân khấu. Quán bắt đầu khai trương từ tháng 9 năm 2019, thời gian hoạt động từ 20h đến 2h ngày hôm sau (trong thời gian dịch bệnh quán hoạt động lén lút, cầm chừng và nhiều thời điểm đóng cửa). Đến đầu tháng 2/2022, quán đổi tên thành KCAFE (Kinh doanh quán cafe) nhằm đối phó che mắt lực lượng chức năng nhưng bên trong vẫn kinh doanh theo mô hình vũ trường.

Vụ việc đang được Công an huyện Bình Giang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

