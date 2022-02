Hành trình phá án: Sát hại dã man cháu bé 9 tuổi khi đang ngủ

Theo tài liệu điều tra, khoảng 5h20 ngày 5/12/2016, gia đình ông Đặng Văn Vững (thôn Hòa Tô, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) phát hiện cháu Đặng Văn Khang (SN 2007, cháu nội của ông Vững) bị sát hại dã man với nhiều vết chém ở đầu ngay tại giường ngủ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Cẩm Giàng đã có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai các nhân chứng phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo nhận định của cơ quan Công an, đây là vụ án nghiêm trọng và phức tạp vì cháu bé mới 9 tuổi, sống cùng ông bà nội. Bố đẻ cháu Khang là anh Đặng Văn Vinh (SN 1987) và mẹ đẻ cháu Khang là chị Trần Thị Cúc (SN 1988) hiện đang đi làm ăn xa không có ở nhà, bản thân cháu và gia đình xưa nay không có mâu thuẫn gay gắt với ai trong xóm. Theo Công an tỉnh Hải Dương, vụ án xảy ra vào rạng sáng nên nhân chứng gần như không ai biết, không chứng kiến được vụ việc; thứ hai là đối tượng gây án để lại rất ít các dấu vết tại hiện trường, quá trình xác minh ban đầu cho thấy mâu thuẫn nổi lên rất mờ nhạt, không có mâu thuẫn nào là xung đột gay gắt và sâu sắc, tài sản trong nhà không bị xáo trộn và không thấy có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra xác minh, sau khi sàng lọc các đối tượng nghi vấn có mặt tại địa phương và khu vực lân cận, lực lượng Công an đặc biệt chú ý đến đối tượng Lương Trọng Thăng (SN 1986) ở cùng thôn với gia đình nạn nhân. Bản thân Thăng là đối tượng có tiền sử mắc bệnh động kinh, thường hay trộm cắp vặt tại địa phương. Vì vấn đề “thần kinh không bình thường” nên quá trình điều tra, làm việc với đối tượng gặp rất nhiều khó khăn, không ít lần đối tượng còn có những hành động thái quá với các điều tra viên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Thăng đã thừa nhận chính hắn đã ra tay sát hại cháu bé. Tại cơ quan Công an, Thăng khai nhận, vào khoảng tháng 7 - 11/2016, Thăng bị một số lần nhóm bạn của cháu Khang trêu đùa gọi Thăng là “thằng điên” khiến Thăng rất bực tức nên đã có ý định trả thù cháu. Khoảng 5h ngày 5/12/2016, Thăng ngủ dậy và đi bộ ra đường liên thôn. Khi đến trước cổng nhà ông Vững, thấy trong sân, trong nhà điện vẫn sáng, cổng khóa, không thấy xe máy của ông Vững ở nhà, nên Thăng đã trèo qua tường bao vào trong sân, đi thẳng vào bếp lấy 1 con dao rựa sau đó lên nhà trên nơi cháu Khang đang ngủ và chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng mặt, đầu cháu Khang. Thấy cháu Khang nằm bất động không có phản xạ gì thì Thăng cầm dao đi ra ngoài sân rồi trèo tường chỗ gần bể nước nhảy xuống đường tại vị trí bụi cỏ rìa đường bê tông, chỗ lúc trước Thăng đã trèo vào. Sau khi ra đường liên thôn, Thăng cầm dao đi về phía nhà của Thăng. Khi đến khu vực nhà bà Đặng Thị Ngoạn (SN 1965, ở cùng thôn Hòa Tô), Thăng nghe thấy trong nhà bà Ngoạn có tiếng thau chậu loảng xoảng và nhìn thấy bà Ngoạn đi lại ở phía trong thì Thăng sợ bị bại lộ, nên cầm con dao giấu dưới rãnh thoát nước trước cửa cổng nhà của một nhà dân cùng thôn. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 17/1/2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Thăng về hành vi giết người. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

