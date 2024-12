"Nữ quái" đầu thú sau 32 năm trốn truy nã vì lừa đảo

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Công an các đơn vị địa phương và nhiều đơn vị chức năng; áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức phân công lực lượng trinh sát để xác minh thông tin liên quan đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Sáng ngày 22/12, Đội CSĐT tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma túy Công an quận Hải Châu phối hợp với Công an phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh đưa L.T.S (SN 1948, nơi thường trú trước khi bỏ trốn quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đến trụ sở Công an phường để đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội sau hơn 32 năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, bị can 76 tuổi L.T.S bị truy nã theo quyết định số 223 ngày 29/11/1992 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN và tài sản công dân”.

Quá trình lẩn trốn, bà S đã di chuyển đến nhiều địa bàn thuộc nhiều tỉnh thành để làm ăn, sinh sống.

Để xác minh, truy bắt đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan chức năng và Công an các đơn vị địa phương như: Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an thành phố Hồ Chí Minh nơi đối tượng có khả năng lẫn trốn để xác minh thông tin, khoanh vùng đối tượng.

Bên cạnh đó, Công an tích cực gặp gỡ người thân, gia đình đối tượng để tác động, thuyết phục, vận động đối tượng ra đầu thú.