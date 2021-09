Hà Nội: Bắt 1 Trưởng khoa của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Tối 15/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Thị Lưu (Trưởng khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Lưu bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 1/4 khi cơ quan công an điều tra vụ bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi) mở phòng bay lắc để sử dụng ma túy trong cơ sở y tế này. Nguyễn Anh Vũ (trái) và Nguyễn Xuân Quý, 2 trong số 6 bị can. Ảnh: Công an Hà Nội. Đầu tháng 4/2021, PC04 khởi tố Nguyễn Xuân Quý cùng 4 người khác về các tội Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nguyễn Anh Vũ, cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, bị khởi tố về tội Không tố giác tội phạm. Đến ngày 8/7/2021, thêm 2 cán bộ bệnh viện trên gồm Nguyễn Thị Minh Huệ (y tá) và Bùi Thị Hạt (nhân viên chăm sóc bệnh nhân) bị khởi tố tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo điều tra, Quý có tiền sử bệnh tâm thần nên vào điều trị tại bệnh viện từ tháng 11/2018. Tại đây, Quý lợi dụng mối quan hệ với một số cán bộ và nhân viên bệnh viện, trong đó có Nguyễn Anh Vũ, để cải tạo phòng điều trị trong bệnh viện thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa công suất lớn, đèn trang trí để sử dụng trái phép chất ma túy. Quý nhiều lần rủ bạn bè và phụ nữ bên ngoài vào bệnh viện để cùng sử dụng chất cấm. Vũ cũng tham gia dùng ma túy nên khi bị bắt, anh ta dương tính với chất gây nghiện. Ngoài ra, Quý còn cất giấu hơn 6 kg ma túy tại bệnh viện tâm thần để giao dịch với người bên ngoài. Bệnh nhân này điều 2 đàn em là Nguyên và Thường túc trực tại cổng bệnh viện, ngụy trang thành tài xế taxi và xe ôm công nghệ để cảnh giới. Ngày 20/3, Công an Hà Nội đột kích phòng bay lắc trong bệnh viện. Cơ quan tố tụng đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án. Ngày 26/5/2021, 2 tháng sau khi cơ quan công an phát hiện đường dây ma túy tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1, Bộ Y tế đã ban hành các quyết định về thi hành kỷ luật đối với ông Vương Văn Tịnh, giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 và ông Nguyễn Tuấn Đại, phó giám đốc bệnh viện. Theo đó, cách chức với ông Tịnh do đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong phạm vi bệnh viện, hậu quả rất nghiêm trọng.

