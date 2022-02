Hành trình phá án: Giải mã bí ẩn xác người phụ nữ bị đâm 37 nhát

Theo hồ sơ vụ án, Sáng 30/9/2017, Công an tỉnh Trà Vinh nhận được tin báo, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ấp Mỹ Thập (xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). Nạn nhân là bà Trần Thị Sở Vân (SN 1958, ngụ cùng địa chỉ trên). Bà Vân sống cùng người con 17 tuổi bị thiểu năng từ nhỏ. Công an tỉnh Trà Vinh khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người nạn nhân có 37 vết thương nghi là bị đâm bởi loại dao thái lan, trong đó có một vết thủng tim gây tử vong. Bên cạnh, 2 dái tai của nạn nhân bị xé đứt, có khả năng bị cướp bông tai. Nạn nhân chết cách thời điểm khám nghiệm khoảng 24 giờ đồng hồ, tức rạng sáng ngày 29/9/2017. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện tủ nhôm nơi bà Vân ngủ bị cạy phá, nhiều vật dụng bên trong tủ có vết máu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh nhận định đây là vụ án giết người, cướp của. Qua điều tra, lực lượng Công an phát hiện, ngày 29/9/2017, một tiệm vàng mua đôi bông tai từ cặp nam nữ lạ mặt khoảng 3 phân vàng 18K với giá hơn 600.000 đồng. Người thân của bà Vân cho rằng, đôi bông trên chính của nạn nhân. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định, Nguyễn Quốc Tài (SN 2001, nguyên quán Trà Vinh, tạm trú huyện Bù Đốp, Bình Phước) và Nguyễn Thị Thu Nhi (2004, nguyên quán Trà Vinh) là 2 nghi can của vụ án. Lần theo manh mối, trưa 1/10/2017, trinh sát phát hiện Tài và Nhi đang ở thị xã Long Phước (tỉnh Bình Phước) nên nhanh chóng tiếp cận, mời về cơ quan Công an làm việc. Tại cơ quan Công an, Tài khai nhận là người đã giết bà Vân. Tài khai, do không có tiền tiêu xài nên đã bàn bạc với Nhi giết nạn nhân để cướp tài sản. Rạng sáng 29/9/2017, Nhi đến nhà người cậu của mình lấy con dao đưa cho Tài rồi cả hai cùng đến nhà bà Vân. Nhi ở ngoài để cho Tài đi vào. Nghe tiếng động, bà Vân vừa mở cửa ra xem thì bị Tài đâm nhiều nhát tử vong tại chỗ. Tài giật lấy đôi bông tai và cùng người tình đem bán với số tiền 860.000 đồng. Sau đó, cả hai bắt xe lên Bình Phước trốn. Con dao được Tài ném xuống ống cống gần nhà của bà Vân. Còn Nhi khai nhận, Bà Vân là bà ngoại sau của Nhi. Trước đây gia đình Nhi sống gần nhà nạn nhân. Sau đó, gia đình rời quê lên huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước lập nghiệp. Qua mạng xã hội, Tài và Nhi quen nhau khoảng 2 năm nay và có quan hệ tình cảm. Khoảng 2 tuần trước, Tài cùng Nhi rủ nhau về thăm quê. Ngày 28/9, cả 2 định về lại Bình Phước nhưng không có tiền nên nãy sinh ý định giết bà Vân để cướp tài sản. Ngày 5/10/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Tài để điều tra về hai hành vi Giết người và Cướp tài sản. Do Nhi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (chưa đủ 14 tuổi) nên cơ quan điều tra đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

