Hành trình phá án: Xác người bên bờ suối và cuộc “giải mã” ly kỳ

Theo hồ sơ vụ án, sáng 10/7/2020, người dân thôn Bản Làng (xã Vô Ngải, Bình Liêu, Quảng Ninh) bất ngờ phát hiện anh Lý Văn T. (40 tuổi, trú tại địa phương) nằm bên khe suối Pát Nát. Trên người anh T. có nhiều vết thương, máu chảy loang lổ. Mọi người đưa anh này vào bệnh viện cấp cứu, thế nhưng ngày hôm sau, anh T. đã tử vong do thương tích quá nặng. Dân làng sửng sốt, bởi lẽ ở vùng quê này bao năm vốn bình yên, nay bỗng dưng lại có người chết bất thường bên khe suốt. Cái chết của anh T. có dấu hiệu rất bất thường. Các điều tra viên Công an tỉnh Quảng Ninh sau khi tiếp nhận vụ việc đã xác định đây là vụ án mạng. Quá trình khám nghiệm cho thấy, anh T. bị nhiều vết thương trên cơ thể. Những vết thương này được hình thành do lực tác động của vật tày. Câu chuyện đặt ra là, ai có thể ra tay tàn độc đến như vậy với người đàn ông vốn dĩ hiền lành này. Hiện trường xảy ra vụ việc là nơi ít người qua lại, vắng vẻ. Chính vì thế, ban đầu cơ quan Công an không thể tìm được nhân chứng nào trực tiếp. Tất cả thông tin thu thập được chỉ từ lời khai của những người phát hiện ra anh T. khi đã bị trọng thương. Các điều tra viên tiến hành xác định các mối quan hệ của anh T. Theo đó, anh T. là người hiền lành, không có va chạm, mâu thuẫn gì với ai. Vậy là rõ ràng vụ án không xuất phát từ những nguyên nhân này. Thêm nữa, các dấu hiệu từ hiện trường cho thấy đây chưa phải là vụ án giết người, cướp tài sản. Cái chết của anh T. quả thật là một điều bí hiểm. Trong lúc đang bế tắc, các trinh sát Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận được thông tin thời gian gần đây, vợ chồng anh T. có những vấn đề rất "tế nhị". Anh T. và vợ là Tô Thị Xin (37 tuổi) lấy nhau nhiều năm nhưng không có con. Lý do dẫn tới việc này là anh T. sức khỏe yếu. Về phần mình, Xin nảy sinh mối quan hệ "bên ngoài" với một thanh niên khác. Người thanh niên này có tên Đặng Văn Thủ ( trú tại huyện Bình Liêu, Quảng Ninh). Sau khi anh T. mất, Xin có biểu hiện rất "nhạt", không mấy tiếc thương. Thậm chí, trong đám tang của chồng, Xin khóc rất "chiếu lệ". Nhận thấy, mối quan hệ và những dấu hiệu bất thường của Xin có thể là chìa khóa dẫn tới việc làm sáng tỏ vụ án, các điều tra viên lập tức đi sâu vào tìm hiểu. Trước những bằng chứng thu thập được, Công an tỉnh Quảng Ninh đã mời Xin lên làm việc. Tại đây, Xin thừa nhận mối quan hệ bất chính với Đặng Văn Thủ (SN 1991, trú xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh). Hai người đã qua lại với nhau được một thời gian. Anh T. là người đã phát hiện ra chuyện này và có hành động "bí mật" ngăn cản. Lời khai của Xin kết hợp với những chứng cứ xác minh ban đầu, các điều tra viên đã làm rõ Thủ là nghi phạm số 1 sát hại anh T. Đối tượng Thủ bị bắt giữ ngay sau đó. Khi làm việc với các điều tra viên, Thủ cuối cùng đã phải khai nhận hành vi tàn ác của mình. Phẫn nộ hơn, việc làm của Thủ nhận được sự "hà hơi, tiếp sức" từ chính Xin, vợ của nạn nhân. Quay trở lại thời gian trước, thấy anh T. "yếu ớt", Xin đã quen Thủ trên mạng internet rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Hai kẻ "khát tình" ngay lập tức "vồ" lấy nhau. Để được gặp, Xin thường nói dối đi làm, thậm chí buổi tối, người phụ nữ này còn trốn lên rừng để "tình tự" với Thủ. Anh T. bắt đầu ngờ ngợ vợ mình có "bồ". Người đàn ông hiền lành này sợ vợ bỏ mình nên đã tìm mua "bùa" pha vào nước cho vợ uống, với hi vọng, Xin sẽ quay về với gia đình. Xin đem chuyện này kể với Thủ, cả hai lo sợ "bùa" sẽ có tác dụng khiến họ xa nhau. Thủ liền bàn với Xin sát hại anh T. để được "mãi mãi" bên nhau. Xin khai, thị đã 4 lần đưa tiền cho Thủ để tên này lên mạng mua thuốc độc. Sau khi mua, Thủ đưa lại cho Xin để cho anh T uống. Thế nhưng, phát hiện thuốc mua là giả nên cả hai lấy con cóc nhằm chế ra loại độc khác với mục đích sát hại anh T. Xin nhiều lần định cho chất độc ấy vào lon nước của anh T., thế nhưng vẫn chưa thể thực hiện. Khi cơn "say tình" lên cao, Xin thường xuyên pha thuốc ngủ cho chồng uống để được tự do đi lại với người tình. Có lần, hai người bàn nhau cắt phanh xe máy của anh T, sau đó chặn đường đánh rồi giả làm hiện trường tai nạn. Hai kẻ "mèo mả, gà đồng" sốt ruột vì mãi mà những kế hoạch hạ sát anh T. vẫn chưa thể thành công. Thủ bàn với Xin phải "hành động" ngay. Theo đó, Thủ sẽ nấp ở đoạn đường vắng, nơi anh T hay đi làm qua. Xin có nhiệm vụ ở nhà gọi điện báo cho người tình ngày, giờ anh T. đi. Sáng 10/7/2020, Thủ phục sẵn ở khe suốt, thấy anh T. đi qua, Thủ lao ra dùng gậy gỗ đánh liên tiếp. Chỉ đến khi anh T. gục xuống, gã mới dừng tay. Thủ nói, gã làm điều này vì muốn được ở bên "tình yêu" của đời mình. Chỉ vì những ham muốn thể xác, Xin và Thủ đã "lao" vào nhau để rồi chìm đắm trong mối quan hệ tình ái bất chính. Sự lệch lạc về nhận thức, sự suy đồi về tâm hồn đã khiến hai người này tạo dựng, thực hiện một hành vi tội ác đáng ghê tởm. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

