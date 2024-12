Quảng Nam: Buộc đối tượng gỡ bỏ thông tin đăng sai sự thật

Trước đó, L.H.N (SN 1984, trú tại Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam) đã tạo lập, sử dụng 01 facebook cá nhân có 45.000 lượt theo dõi. L.H.N thường xuyên đăng tải tin, bài có liên quan đến hoạt động thiện nguyện của bản thân, trong đó có nhiều tin bài, video clip thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận.

L.H.N tại cơ quan công an (ảnh CA)

Vừa qua, L.H.N đã đăng tải một số tin bài có nội dung không đúng sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Tp. Đà Nẵng. Ngoài ra, L.H.N còn sử dụng trái phép hình ảnh của cơ quan chức năng để live stream trên facebook cá nhân gây dư luận phức tạp trong cộng đồng mạng và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 27/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an xã Bình Tú, huyện Thăng Bình đã mời L.H.N làm việc.

Tại cơ quan công an, L.H.N đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và gỡ bỏ ngay lập tức những tin bài vi phạm.

Qua đây, Phòng An ninh Chính trị nội bộ khuyến cáo mọi công dân khi sử dụng mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.