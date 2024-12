Không khí lạnh tràn về, mưa lớn ở Trung và Nam Trung Bộ

Lượng mưa tính từ 19h ngày 26/12 đến 08h ngày 27/12 có nơi trên 40mm như: Tam Trà (Quảng Nam) 56.0mm, Bình Trị (Quảng Ngãi) 41.0mm,... Từ sáng 27/12 đến ngày 28/12, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ đêm 28/12 mưa lớn giảm dần. Ngoài ra, từ sáng đến đêm 27/12 ở khu vực Quảng Trị và Khánh Hoà có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Ảnh minh họa: daidoanket.vn

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Bên cạnh đó, hiện nay (27/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Trong ngày 27/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Từ đêm 27/12, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ; ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ.