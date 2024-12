Hải Dương: Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Mỗi lãnh đạo tỉnh Hải Dương là một đầu mối xúc tham gia xúc tiến đầu tư



Năm 2024, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động phức tạp và chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của bão số 3, với sự chủ động ứng phó, Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, nổi bật, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024. Nổi bật là tăng trưởng kinh tế đạt cao ước tăng 10,2%; quy mô tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt trên 211.000 tỷ đồng; thu ngân sách tăng đột phá, ước đạt gần 29 nghìn tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp tăng 14,6%.

Hải Dương là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, giao thông kết nối thuận lợi, với dân số hơn 2 triệu người, hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh và có đủ các điều kiện đáp ứng nhu của các nhà đầu tư. Đến nay, Hải Dương có gần 600 doanh nghiệp FDI đã, đang đầu tư.

Bí thư tỉnh Hải Dương Trần Đức Thắng cùng đoàn trong chuyến công tác tại Nam Phi

Để thu hút đầu tư, cùng với việc quyết liệt chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, Hải Dương cũng đẩy mạnh công tác đối ngoại, nhất là ngoại giao kinh tế, xúc tiến thương mại và coi đó là khâu đột phá nhằm tạo ấn tượng, thu hút các nhà đầu tư. Những kết quả của ngoại giao kinh tế đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như sự phát triển của các ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành kế hoạch hành động 2805 về việc thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15 ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong suốt thời gian qua, Hải Dương luôn chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác ngoại giao, xúc tiến thương mại để quảng bá hình ảnh Hải Dương cũng như tiềm năng, thế mạnh nhằm thu hút đầu tư. Trong hoạt động xúc tiến đầu tư, với phương châm mỗi lãnh đạo tỉnh Hải Dương đều là một đầu mối để tham gia xúc tiến đầu tư, không chỉ tập trung thu hút FDI trong công nghiệp, nông nghiệp, mà mọi lĩnh vực đều được đẩy mạnh, từ y tế, giáo dục, đến thương mại, du lịch…các lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã dẫn đầu những đoàn công tác, trong đó có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trực tiếp đi xúc tiếp đầu tư nước ngoài nhằm tìm kiếm cơ hội, thu hút đầu tư các dự án có tiềm lực kinh tế, công nghệ cao, công nghệ sạch vào tỉnh, thể hiện sự thiện chí của tỉnh trong mời gọi các dự án đầu tư.

Điển hình trong năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đã dẫn đầu đoàn công tác xúc tiến thương mại tại một số quốc gia ở Châu Âu như Séc, Tây Ban Nha, châu Phi, Trung Quốc; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu cũng dẫn đầu đoàn công tác tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ngoài ra, trong năm 2024, các lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng tổ chức nhiều đoàn đi xúc tiến đầu tư tại Đức, Áo, New Zealand, Australia…Tại các buổi làm việc, các lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội, tiềm năng, thế mạnh của Hải Dương đồng thời mong muốn hợp tác đầu tư thương mại trên một số lĩnh vực. Đồng thời bày tỏ Hải Dương sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hợp tác đầu tư vào tỉnh. Những chuyến đi chiến lược đó đã góp phần giúp tỉnh Hải Dương mở ra nhiều cơ hội tươi sáng trong công tác xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển toàn diện, tạo ra nhiều bước đột phá.

Song song, Hải Dương trong năm 2024 cũng tiếp đón nhiều đoàn quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh. Tại các buổi làm việc, các lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã giới thiệu, quảng bá hình ảnh về Hải Dương cũng như nhấn mạnh nhu cầu thu hút đầu tư vào tỉnh, đưa lao động ra nước ngoài làm việc, bày tỏ mong muốn hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Cùng với việc tích cực tham gia các chương trình phục vụ cho việc đẩy mạnh, xúc tiến đầu tư, Hải Dương cũng chủ động tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi để nhà đầu tư, doanh nghiệp nắm bắt được những thông tin, cơ hội khi đầu tư tại Hải Dương. Tại các sự kiện liên vùng, Hải Dương đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo tài liệu để giới thiệu cơ hội, tiềm năng đầu tư trên địa bàn. Việc xây dựng các ấn phẩm phục vụ quảng bá, giới thiệu môi trường đầu tư tại tỉnh Hải Dương được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản.

Đồng thời, Hải Dương đã tập trung cải thiện môi trường kinh doanh bằng cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng giao thông và chất lượng công trình xây dựng. Tỉnh cũng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án và sớm đi vào hoạt động. Hải Dương đã xây dựng các chương trình kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) theo chuỗi giá trị. Hải Dương không chỉ tích cực trong xúc tiến đầu tư mà còn chú trọng công tác tuyên truyền và đào tạo nhằm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế. Các hoạt động này đã tạo tiền đề để tỉnh mở rộng quan hệ hợp tác, cải thiện môi trường đầu tư và thu hút sự quan tâm từ nhiều nhà đầu tư trong khu vực và quốc tế.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư

Với nhiều tiềm năng, thế mạnh, Hải Dương đặt mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp công nghệ cao, thông minh và bền vững vào năm 2050, đóng vai trò lớn góp phần thúc đẩy trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chính quyền tỉnh Hải Dương đã nỗ lực tạo môi trường đầu tư thuận lợi, cơ chế chính sách thông thoáng và đặc biệt chú trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế. Đây là chiến lược để mở rộng thị trường, gia tăng xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư, công nghệ tiên tiến, tri thức và kinh nghiệm quản lý từ các đối tác nước ngoài.

Cụ thể, tỉnh Hải Dương đã tích cực triển khai công tác xúc tiến đầu tư và thương mại. Hải Dương đã tiếp, làm việc với các đoàn doanh nghiệp Nam Phi, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc đến Hải Dương tìm hiểu xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa nông sản và thủ công mỹ nghệ của Hải Dương; phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại) tổ chức, tham gia 6 phiên giao thương, 1 chương trình tư vấn, cung cấp thông tin với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến, công nghiệp hỗ trợ, dệt may, da giầy (trực tiếp và trực tuyến) tại các thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Nam Phi, ...; tổ chức điểm cầu tham gia 12 Hội nghị trực tuyến kết nối với các Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài.

Đoàn doanh nghiệp đến từ Nam Phi tham quan và làm việc với Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu

Đồng thời, phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà đầu tư hạ tầng, các đối tác chiến lược, xây dựng các cẩm nang, ấn phẩm, video clip với các ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn...để quảng bá tiềm năng, thế cơ hội đầu tư của tỉnh tới các đối tác, quốc gia trên thế giới. Đẩy hoạt động kết nối đầu tư với các nhà đầu tư từ thị trường truyền thống như: Nhật Bản, Hàn và mở rộng, tìm kiếm đối tác mới tại Australia, New Zealand, Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu.

Đầu năm 2024, Hải Dương đã phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình làm việc tiếp đoàn Đại sứ Nhật Bản và các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản (JCCI), Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), cùng các doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát thực tế tại các khu công nghiệp và trao đổi làm việc nghiêu cứu, tìm hiểu đầu tư tại tỉnh; tổ chức Đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư, thương mại, học tập kinh nghiệm ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại Australia, New Zeadland, Nam Phi, Đức, Áo, Italia, Séc, Hà Lan, Tây Ban Nha, Trung Quốc.

Năm 2024, tỉnh Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch quốc tế, kết nối giao thương tìm đầu ra cho sản phẩm chủ lực của tỉnh. Cụ thể, đã tổ chức gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam (Viet Nam Expo 2024) tại Hà Nội; Hội chợ Thương mại và Du lịch - Nhịp cầu Xuyên Á - Quảng Trị 2024; hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây 2024 tại Đà Nẵng; tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản của tỉnh Hải Dương với hệ thống Thương vụ Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài.

Năm 2024, tỉnh Hải Dương thu hút vốn đầu tư FDI đạt 718,1 triệu USD, bằng 54,8% so với năm trước. Hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có 605 dự án đầu tư nước ngoài đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký 11.278,5 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024 ước đạt 10,267 tỷ USD, ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa năm 2024 ước đạt 8,29 tỷ USD, ước tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Xác định năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, năm tăng tốc, bứt phá, về đích, Hải Dương phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Một trong các nhiệm vụ, giải pháp được Hải Dương đưa ra là cải thiện mạnh mẽ và thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao; hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại và thương mại điện tử năm 2025. Tăng cường kết nối các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh tham gia các Hội nghị giao thương, Triển lãm, hội chợ quốc tế trực tuyến,...nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là thị trường xuất khẩu…