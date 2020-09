Hành trình Dũng “trọc” Hà Đông bị bắt ở Hòa Bình

(Kiến Thức) - Công an TP Hòa Bình cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc”, SN 1968, trú tại Vạn Phúc, quận Hà Đồng, TP Hà Nội) và 19 đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến việc Dũng “trọc” bị bắt, Công an thành phố Hòa Bình cho biết, vào khoảng 01h00 ngày 11/9/2020, Công an thành phố Hòa Bình tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Minh Minh (địa chỉ xóm 7, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) do Vũ Thị Kim Minh (SN 1973, trú tại phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình) làm chủ.

Qua kiểm tra, công an thành phố Hòa Bình phát hiện 20 nam nữ thanh niên có dấu hiệu tổ chức, sử dụng ma túy trái phép chất ma túy tại 2 phòng hát số 301 và 402. Tang vật thu giữ gồm 2 thẻ ATM, 1 đĩa sứ; 1 túi ni lông chứa chất bột màu trắng và 2 mảnh viên nén màu xám nghi ma túy.

Dũng "trọc" bị bắt quả tang đang sử dụng chất ma túy

Tiếp tục đấu tranh khai thác, Công an TP Hòa Bình xác định đối tượng Lê Đức Hùng, (SN 1982, trú tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, là người đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho nhóm thanh niên nói trên.

Tại thời điểm kiểm tra, Lê Đức Hùng không có mặt tại quán karaoke Minh Minh. Sau khi được vận động, đối tượng Lê Đức Hùng đã đến cơ quan Công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Lê Đức Hùng khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của mình.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hòa Bình đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Hùng và 4 đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra, gồm: Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc”, SN 1968, trú tại Vạn Phúc, quận Hà Đồng, TP Hà Nội) ; Hà Long Nhật (SN 2002, trú tại thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, là nhân viên quán karaoke); Bùi Đức Hùng (SN 1992, trú tại phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình) và Nguyễn Văn Thanh, (SN 1992, trú tại Thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

Hiện Công an thành phố Hòa Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.