Bắt đối tượng dùng gậy sắt sát hại 3 người trong gia đình

Ngày 2/4, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của Công an xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình về việc vào khoảng 9h cùng ngày, tại hộ gia đình B.V.M, sinh năm 1988, trú tại xóm Cốc, Xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình xảy vụ án Giết người.

Đối tượng Bùi Văn Chin tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an, Ban chỉ huy quân sự xã đã được huy động đến bảo vệ hiện trường, huy động cán bộ trạm y tế vào sơ cứu ban đầu cho nạn nhân. Công an xã tiến hành xác minh, bắt giữ đối tượng gây án ngay sau đó.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng Bùi Văn Chin, sinh năm 1968 đã có hành vi dùng thanh sắt (xà beng dài 116cm, một đầu bẹt, một đầu được gắn 3 đoạn sắt xoắn) đập vào đầu B.V.M, sinh năm 1988 (là em ruột của Chin), B.T.B, sinh năm 1942 (là mẹ đẻ của Chin) và B.T.M, sinh năm 1989 (là em dâu của Chin).

Hậu quả làm bà B.T.M tử vong, ông B.V.M và bà B.T.B bị thương tích nặng và phải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòà Bình. Nguyên nhân ban đầu của sự việc được xác định do nghi ngờ em dâu của mình là bà B.T.M bỏ côn trùng vào tai dẫn đến bị ù tai và đau đầu, không ngủ được nên Bùi Văn Chin đã nảy sinh ý định giết chị M để trả thù.

Quá trình xác minh, gia đình đối tượng cung cấp thông tin: Vào năm 2023, gia đình đã đưa Bùi Văn Chin đi thăm khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và được chẩn đoán có biểu hiện bị rối loạn tâm thần.

Nhưng do gia đình hoàn cảnh éo le, bà B.T.B (là mẹ đẻ của Chin) bị tai biến phải ngồi xe lăn, ông B.V.M (là em ruột của Chin) do tai nạn lao động phải nằm liệt một chỗ nên gia đình không để ý và không cho đi điều trị kịp thời. Đối tượng này chưa có bệnh án tâm thần và chưa thuộc diện đối tượng tâm thần được quản lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành tạm giữ đối tượng và hoàn tất các thủ tục tố tụng theo quy định.