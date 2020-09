“Dũng trọc Hà Đông” bị bắt tại quán karaoke ở Hoà Bình

Sáng 12/9, lãnh đạo Công an tỉnh Hoà Bình xác nhận, Công an TP Hoà Bình đang tạm giữ Dũng “trọc Hà Đông” Nguyễn Văn Dũng (SN 1968, tại Vạn Phúc, Hà Đông, TP Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi sử dụng tàng trữ ma tuý trái phép. Đêm 10/9, khi Đội cảnh sát ma tuý ập vào kiểm tra quán karaoke ở TP Hoà Bình đã bắt quả tang Dũng “trọc Hà Đông" đang bay lắc". Hiện công an TP Hoà Bình đang thụ lý giải quyết vụ việc. Dũng "trọc Hà Đông" là một đại ca giang hồ chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Dũng "trọc" thường xuyên lên mạng xã hội, kết giao với các "giang hồ mạng" như Phú Lê, Huấn "hoa hồng", Dương Minh Tuyền... Đặc biệt, Dũng "trọc" nhận Khá Bảnh (Ngô Bá Khá) làm con nuôi. Hôm Khá Bảnh bị tuyên án, Dũng "trọc" đã cùng một số anh em xuất hiện ở toà án Bắc Ninh. Theo hồ sơ của công an, vào ngày 5/1/2012, Dũng và đàn em nổ súng gây náo loạn một vũ trường ở Hà Nội. Đến 21/3/2013, Nguyễn Văn Dũng bị TAND Hà Nội tuyên phạt 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi ra tù, Dũng "trọc" chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Đến năm 2016, Dũng "trọc" lại gây xôn xao mạng xã hội với clip "Dũng trọc Hà Đông cùng đàn em bắt giang hồ Quảng Ninh quỳ lạy”. >>> Xem thêm video: Điểm mặt những giang hồ ảo "sa lưới" pháp luật trước Phú Lê. Nguồn VTC NOW.

