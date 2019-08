Trước Quang “Rambo”, loạt giang hồ mạng nào từng sa lưới pháp luật?

Đỗ Văn Quang tức Quang Rambo là thành phần giang hồ thường xuyên đăng tải những đoạn livestream các hình ảnh xăm trổ, đầu trọc, đeo kính đen, dây chuyền, nhẫn to, khoe tiền để khuyếch trương thanh thế trên MXH. Đặc biệt, Facebook cá nhân và kênh YouTube của Quang "Rambo" có nhiều người theo dõi và cổ vũ, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, nhất là giới trẻ. Tuy nhiên, mới đây giang hồ mạng Quang "Rambo" đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi Đòi nợ thuê, liên quan đến vụ cưỡng đoạt 200 triệu đồng của một giám đốc doanh nghiệp. Trước khi Quang "Rambo" bị bắt, Khá "Bảnh" (tên thật Ngô Bá Khá) là cái tên giang hồ mạng bị bắt trong thời gian gần đây. Khá bị bắt và khởi tố về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Tại thời điểm bắt giữ, Khá có phản ứng dương tính với ma túy. Trước đó, Khá Bảnh đã gây phẫn nộ cho nhiều người khi đăng tải những clip phản cảm, ngổ ngáo như chửi đổng hay đốt xe. Long 9 ngón 36 tuổi, ngụ Sầm Sơn, Thanh Hóa cũng là một tay giang hồ thường xuyên chia sẻ những đoạn clip trên MXH nhằm câu like và khuếch trương thanh thế của minh. Sau thời gian hoành hành, Long 9 ngón sở hữu kênh Youtube với gần 30.000 lượt theo dõi. Những video livestream của tên này chủ yếu có nội dung rao giảng "đạo lý giang hồ nhảm", hoặc chửi bới, khiêu chiến với các giang hồ mạng khác nhằm câu view, trong đó có cả đàn em của Khá "Bảnh". Dương Minh Tuyền thường quay clip chửi bới tục tĩu, đăng lên Facebook cá nhân, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Trên trang cá nhân của Tuyền có hơn 700.000 lượt theo dõi chỉ nhờ việc chửi bậy. Một ngày đầu tháng 10/2016, Tuyền và nhóm bạn rủ nhau đi hát karaoke tại một quán ở TP Bắc Ninh. Tại đây, do mâu thuẫn với bạn hát trong quán karaoke, Tuyền mang súng và vật giống lựu đạn tới quán. Trên đường đi, anh ta chửi bới và nổ nhiều phát súng. Nhân vật này bị bắt và tuyên phạt 32 tháng tù đối với anh này về các tội Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại tài sản. Nguyễn Văn Dũng (Dũng “trọc”, sinh năm 1968, ở quận Hà Đông, Hà Nội) cũng là tay giang hồ cộm cán trên MXH. Tên này sở hữu nhiều tiền án, tiền sự. Thời gian gần đây, Dũng "trọc" thường xuyên xuất hiện trên MXH và thậm chí là trong các phim ngắn về thế giới giang hồ. Trước khi nổi tiếng, tháng 3/2013, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Hà Nội tuyên phạt Dũng "trọc" 24 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Đàn em của Dũng cùng lĩnh án từ 24 tháng đến 16 năm tù giam.

Đỗ Văn Quang tức Quang Rambo là thành phần giang hồ thường xuyên đăng tải những đoạn livestream các hình ảnh xăm trổ, đầu trọc, đeo kính đen, dây chuyền, nhẫn to, khoe tiền để khuyếch trương thanh thế trên MXH. Đặc biệt, Facebook cá nhân và kênh YouTube của Quang "Rambo" có nhiều người theo dõi và cổ vũ, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, nhất là giới trẻ. Tuy nhiên, mới đây giang hồ mạng Quang "Rambo" đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi Đòi nợ thuê, liên quan đến vụ cưỡng đoạt 200 triệu đồng của một giám đốc doanh nghiệp. Trước khi Quang "Rambo" bị bắt, Khá "Bảnh" (tên thật Ngô Bá Khá) là cái tên giang hồ mạng bị bắt trong thời gian gần đây. Khá bị bắt và khởi tố về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Tại thời điểm bắt giữ, Khá có phản ứng dương tính với ma túy. Trước đó, Khá Bảnh đã gây phẫn nộ cho nhiều người khi đăng tải những clip phản cảm, ngổ ngáo như chửi đổng hay đốt xe. Long 9 ngón 36 tuổi, ngụ Sầm Sơn, Thanh Hóa cũng là một tay giang hồ thường xuyên chia sẻ những đoạn clip trên MXH nhằm câu like và khuếch trương thanh thế của minh. Sau thời gian hoành hành, Long 9 ngón sở hữu kênh Youtube với gần 30.000 lượt theo dõi. Những video livestream của tên này chủ yếu có nội dung rao giảng "đạo lý giang hồ nhảm", hoặc chửi bới, khiêu chiến với các giang hồ mạng khác nhằm câu view, trong đó có cả đàn em của Khá "Bảnh". Dương Minh Tuyền thường quay clip chửi bới tục tĩu, đăng lên Facebook cá nhân, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Trên trang cá nhân của Tuyền có hơn 700.000 lượt theo dõi chỉ nhờ việc chửi bậy. Một ngày đầu tháng 10/2016, Tuyền và nhóm bạn rủ nhau đi hát karaoke tại một quán ở TP Bắc Ninh. Tại đây, do mâu thuẫn với bạn hát trong quán karaoke, Tuyền mang súng và vật giống lựu đạn tới quán. Trên đường đi, anh ta chửi bới và nổ nhiều phát súng. Nhân vật này bị bắt và tuyên phạt 32 tháng tù đối với anh này về các tội Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại tài sản. Nguyễn Văn Dũng (Dũng “trọc”, sinh năm 1968, ở quận Hà Đông, Hà Nội) cũng là tay giang hồ cộm cán trên MXH. Tên này sở hữu nhiều tiền án, tiền sự. Thời gian gần đây, Dũng "trọc" thường xuyên xuất hiện trên MXH và thậm chí là trong các phim ngắn về thế giới giang hồ. Trước khi nổi tiếng, tháng 3/2013, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Hà Nội tuyên phạt Dũng "trọc" 24 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Đàn em của Dũng cùng lĩnh án từ 24 tháng đến 16 năm tù giam.