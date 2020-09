Chân dung Giám đốc Công an TP HCM được phong hàm tướng

Ngày 11/9, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho 9 đồng chí là lãnh đạo cao cấp của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Ông Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng. Thiếu tướng Lê Hồng Nam sinh năm 1966; trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh chuyên ngành điều tra; Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ ngành Điều tra tội phạm. Ông có 18 năm công tác tại Bộ Công an, là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an. Từ cuối năm 2018, ông Lê Hồng Nam làm Giám đốc Công an tỉnh Long An. Đến 24/6/2020, ông được điều về làm Giám đốc Công an TPHCM. Đại tướng Tô Lâm chúc mừng các đồng chí được thăng cấp hàm cấp tướng lần này và khẳng định, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho các đồng chí một lần nữa khẳng định sự trưởng thành, phát triển của lực lượng CAND. Là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, của nhân dân đối với công lao đóng góp của lực lượng CAND và các cá nhân đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của các đồng chí và gia đình, cũng là niềm tự hào chung của toàn lực lượng CAND. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị trên cương vị mới của mình dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí luôn luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu của người lãnh đạo chỉ huy vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND được Đảng, Nhà nước, nhân dân, Bộ Công an đánh giá cao đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Hiện nay Công an TPHCM đã có 4 Thiếu tướng gồm: Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó Giám đốc Công an TPHCM. Video: Cận cảnh 58 bóng hồng CSGT dẫn đoàn đầu tiên tại TP.HCM (nguồn VTC News)

Ngày 11/9, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho 9 đồng chí là lãnh đạo cao cấp của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Ông Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng. Thiếu tướng Lê Hồng Nam sinh năm 1966; trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh chuyên ngành điều tra; Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ ngành Điều tra tội phạm. Ông có 18 năm công tác tại Bộ Công an, là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an. Từ cuối năm 2018, ông Lê Hồng Nam làm Giám đốc Công an tỉnh Long An. Đến 24/6/2020, ông được điều về làm Giám đốc Công an TPHCM. Đại tướng Tô Lâm chúc mừng các đồng chí được thăng cấp hàm cấp tướng lần này và khẳng định, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho các đồng chí một lần nữa khẳng định sự trưởng thành, phát triển của lực lượng CAND. Là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, của nhân dân đối với công lao đóng góp của lực lượng CAND và các cá nhân đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của các đồng chí và gia đình, cũng là niềm tự hào chung của toàn lực lượng CAND. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị trên cương vị mới của mình dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí luôn luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu của người lãnh đạo chỉ huy vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND được Đảng, Nhà nước, nhân dân, Bộ Công an đánh giá cao đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Hiện nay Công an TPHCM đã có 4 Thiếu tướng gồm: Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó Giám đốc Công an TPHCM. Video: Cận cảnh 58 bóng hồng CSGT dẫn đoàn đầu tiên tại TP.HCM (nguồn VTC News)