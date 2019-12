Nhìn lại 2019, năm “nhập kho” của hàng loạt giang hồ mạng

Nói tới các giang hồ mạng, sẽ là một thiếu sót nếu không kể tên Khá Bảnh. Đây là một đối tượng bất hảo, nổi tiếng bằng việc chuyên cho vay nặng lãi, chửi bậy và đánh người. Dù mang nhiều tai tiếng nhưng trên MXH, Khá thậm chí còn được tôn sùng như một thần tượng với lượng "fan" đông đảo thông qua những clip, những đoạn livestream nói "đạo lý giang hồ" cùng hàng loạt phát ngôn gây sốc. Ngày 02/04, dư luận xôn xao khi Khá Bảnh bị cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh bắt tạm giam cùng 4 đồng phạm để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo cáo trạng, chỉ trong vòng 44 ngày, tay giang hồ mạng xã hội cùng đồng bọn đã tổ chức các giao dịch đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền lên tới hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, Khá hưởng lợi 300 triệu đồng. Ngày 13/11, sau một thời gian bị tạm giam, TAND Thị xã Từ Sơn đã đưa Khá Bảnh cùng đồng bọn ra xét xử về các hành vi phạm tội. Kết thúc phiên tòa, Khá bị tuyên 10 năm 6 tháng tù giam cho các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bị truy thu hơn 4 tỷ đồng và nộp phạt 30 triệu đồng. Huấn Hoa Hồng được nhiều người đặt biệt danh là "thánh" nói đạo lý trên MXH. Ngày 09/09/2019, Công an quận Bình Thạnh (TP. HCM) đã ra quyết định đưa Huấn đi cai nghiện bắt buộc. Trước đó, Huấn bị công an bắt tại một tụ điểm ăn chơi ở phường 22 (quận Bình Thạnh). Thời điểm bị bắt giữ, gã giang hồ này dương tính với ma túy nên bị đưa về trụ sở làm việc. Huấn Hoa Hồng có trang cá nhân Facebook sở hữu gần 350.000 lượt theo dõi. Giống như đàn em Khá Bảnh, Huấn cũng có riêng một kênh Youtube với lượng đăng ký khủng, lên tới hơn 67.000 người. Trên trang cá nhân và kênh Youtube của mình, Huấn thường xuyên đăng tải hình ảnh, clip có nội dung khoe của, khoe vàng đeo trĩu cổ, cuộc sống xa hoa với xe hơi đắt tiền. Mặc dù vừa bị bắt đi cai nghiện, tuy nhiên trong một video livestream trên Youtube trước đó không lâu, Huấn Hoa Hồng đã có những chia sẻ gây sốc về chất kích thích và ma túy. Theo đó, Huấn ngông cuồng tự nhận đã nhiều lần sử dụng các chất kích thích, tự gọi mình là "người chơi kích thích" (!?) và khoe khoang khoác lác rằng bản thân có tâm trí siêu mạnh nên có thể "điều khiển ma túy", thậm chí còn kiếm được tiền trong lúc chơi ma túy... Trước Huấn Hoa Hồng ít ngày, một giang hồ mạng khác là Quang "Rambo" cũng bị công an "sờ gáy". Ngày 13/08, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Đỗ Văn Quang (hay còn gọi là Quang "Rambo", 35 tuổi) cùng 4 đối tượng khác để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước Huấn Hoa Hồng ít ngày, một giang hồ mạng khác là Quang "Rambo" cũng bị công an "sờ gáy". Ngày 13/08, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Đỗ Văn Quang (hay còn gọi là Quang "Rambo", 35 tuổi) cùng 4 đối tượng khác để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Như một xu thế chung của giới giang hồ thời 4.0, Quang Rambo cũng là một nhân vật tiếng tăm trên MXH. Trang cá nhân Facebook có tên Đỗ Văn Quang của đối tượng này hiện có tới hơn 135 nghìn lượt theo dõi. Trên trang cá nhân của mình, Quang thường xuyên đăng tải hình ảnh mang tính chất... khoe của với vàng, hàng đống tiền mặt, hàng hiệu... với mục đích khuếch trương thanh thế, lôi bè kéo cánh. Sáng 10/04, mọi sự chú ý trên MXH đều đổ dồn vào thông tin đại gia Phúc XO – người được mệnh danh là đeo nhiều vàng nhất Việt Nam bị công an bắt giữ. Phúc XO (SN 1984, tên thật là Trần Ngọc Phúc, ngụ quận 12, TP.HCM) bị công an tạm giam để điều tra vì có liên quan tới hoạt động ma túy tại quán karaoke nằm trên đường Trường Trinh (Thân Thới Nhất, quận 12) do chính đối tượng này làm chủ. Trước khi bị bắt, Phúc XO nổi như cồn trên MXH, thường xuyên đeo trên người gần 20 kg vàng mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Phúc XO cũng sở hữu rất nhiều vật dụng bằng vàng như dàn xe máy biển số ngũ quý cực độc, siêu ô tô, mô tô hiếm có tại Việt Nam và thậm chí là cả chiếc snapback bằng vàng đặt riêng... Tuy nhiên sau khi bị bắt, Phúc thừa nhận toàn bộ số vàng nói trên đều là giả. Bên cạnh sở thích khoe vàng, trên trang Facebook cá nhân, Phúc XO còn gây chú ý với những lần bán đồ mà theo vị đại gia này là để lấy tiền làm từ thiện.

