Hải Dương: Liên tiếp 3 vụ học sinh đánh nhau, 2 người nhập viện

Chiều tối 26/3, đại diện Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) cho biết, Công an huyện đang làm việc để làm rõ vụ việc một học sinh bị bạn đâm trọng thương.



Thông tin ban đầu, khoảng 12h40 ngày 25/3, tại khu vực cổng trưởng THPT Phan Bội Châu (thị trấn Nam Sách), hai nhóm học sinh của trường đã xảy ra xô xát. Bùi Duy H. (SN 2004, ở thôn Đồn Bối, xã Nam Hồng, học lớp 12 trường Phan Bội Châu) đã dùng dao dài khoảng 15 cm đâm học sinh Nguyễn Hoàng Minh Đ. (SN 2006, ở xã An Thượng, TP Hải Dương, học sinh lớp 10 cùng trường). Vụ việc khiến em Đ. bị thương nặng phải đưa đi viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đáng chú ý, lãnh đạo Trường THPT Phan Bội Châu cho biết, 2 nam sinh đều không phải là học sinh cá biệt, chưa từng bị kỷ luật.

Hình ảnh nữ sinh trường THCS Dân Chủ bị đánh.

Trước đó, cũng tại huyện Nam Sách, ngày 23/3, đã xảy ra vụ đánh nhau giữa những học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện này.

Thời điểm trên, em Nguyễn Tô C. (SN 2005, ở thôn An Đinh, xã An Bình) bị 3 học sinh khác là Đặng Văn Đ. (SN 2005), Đặng Hoàng V. (SN 2006), Nguyễn Sỹ S. (SN 2003), đều trú tại xã Nam Trung (Nam Sách) dùng mũ bảo hiểm, gậy đánh bóng chày và dùng kiếm chém nhiều nhát vào người . Hậu quả khiến em C. bị thương ở phần đầu, vai, tay phải đi bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, khoảng 9h sáng, ngày 21/3, tại trường THCS Dân Chủ (xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương đã xảy ra vụ việc nhóm 3 nữ sinh trường này đánh hội đồng em N.T.H (lớp 7B, học sinh cùng trường). Sự việc xảy ra trong giờ ra chơi. Nguyên nhân ban đầu là do các em có mâu thuẫn.

Thầy giáo Lưu Văn Hậu cho biết sự việc xảy ra trong lúc các giáo viên trong trường đang hội ý về công tác chuyên môn nên chưa xử lý kịp thời. “Nhà trường đã làm việc với học sinh, phụ huynh của các học sinh trên và sẽ có hướng xử lý phù hợp”, ông Hậu nói.

Hiện cả 3 vụ việc trên đang được cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ, xử lý.

