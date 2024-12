Hải Dương: Kết quả nổi bật thu hút đầu tư trong và ngoài nước

Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước



Năm 2024, tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của Hải Dương đạt nhiều kết quả quan trọng, dự kiến vượt và đạt 13/15 chỉ tiêu đề ra. Một trong những điểm nổi bật, kinh tế đứng thứ 6 cả nước, ước tăng 10,2%; hoàn thành vượt 46,7% dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024; đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, quyết liệt thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân các nguồn vốn đầu tư.

Đáng chú ý, hoạt động đầu tư và phát triển doanh nghiệp của Hải Dương năm 2024 đạt được nhiều kết quả khả quan. Theo UBND tỉnh Hải Dương, thu hút đầu tư trong nước đạt kết quả tích cực, ước tổng vốn đăng ký khoảng 11.489 tỷ đồng, tăng gấp 1,2 lần so với năm 2023, trong đó, chấp thuận chủ trương đầu tư mới 53 dự án, với tổng vốn đăng ký 8.048 tỷ đồng.

Dự án của Công ty TNHH sản xuất công nghệ Biel Crystal Việt Nam trong KCN An Phát 1 đang được triển khai thi công.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 718,1 triệu USD, bằng 54,8% so với năm trước (trong đó cấp mới 68 dự án, tổng vốn 431,1 triệu USD; điều chỉnh 38 lượt dự án, tổng vốn tăng thêm 280 triệu USD). Lũy kế trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có 605 dự án đầu tư nước ngoài đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký 11.278,5 triệu USD (trong KCN 342 dự án, số vốn 7.061 triệu USD; ngoài KCN 266 dự án, số vốn 4.217,5 triệu USD).

Hải Dương đã tổ chức thực hiện tốt việc hướng dẫn, tiếp nhận các dự án đầu tư. Một số dự án lớn như: Trung tâm thương mại Hải Dương (TPHD); Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hóa, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại tại xã Minh Hòa (Kinh Môn); Trung tâm logistics, cảng thủy nội địa Ninh Giang tại xã Hồng Phúc, Kiến Quốc (Ninh Giang); Bệnh viện quốc tế tại xã Liên Hồng (TP Hải Dương); Sân golf Kinh Môn tại xã Hiệp Hòa (Kinh Môn). Hướng dẫn nghiên cứu, khảo sát thực hiện dự án: Sân golf ven sông Sặt (phía Nam cầu Lộ Cương) tại xã Liên Hồng (TP Hải Dương); Khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long (TP Chí Linh).

Ước cả năm 2024, Hải Dương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập mới 2.000 doanh nghiệp, tăng 6,2% so với thực hiện năm 2023, với tổng vốn đăng ký khoảng 30.400 tỷ đồng. Lũy kế toàn tỉnh Hải Dương có khoảng 20.864 doanh nghiệp, trong đó có 9.655 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong năm, có khoảng 750 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, bằng 89,1% so với năm 2023 và khoảng 2.030 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, tăng 15,2%. Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục phát triển, phát huy vai trò liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, tạo chuỗi giá trị bền vững.

Nhiều giải pháp thu hút doanh nghiệp

Để có được dấu ấn nổi bật trong thu hút đầu tư như trên, thời gian qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh Hải Dương đã vào cuộc, quyết tâm với khí thế, tinh thần cao nhất nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Hải Dương đã chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp để trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Xác định, hạ tầng giao thông là nền tảng góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bền vững, Hải Dương đã quyết liệt triển khai các dự án giao thông, nhất là công trình giao thông trọng điểm, quan trọng nối liên vùng hoàn thành mở rộng không gian phát triển mới. Thời gian qua, bên cạnh các tuyến đường đã hoàn thiện như: Quốc lộ 5, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường trục Bắc – Nam, Quốc lộ 38, Quốc lộ 37…Hải Dương đang hoàn thiện đường trục Đông – Tây, các tuyến đường cầu kết nối ngoại tỉnh với Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên… mở ra nhiều kỳ vọng lớn về phát triển kinh tế-xã hội.

Đoàn công tác tỉnh Hải Dương xúc tiến đầu tư, thương mại tại Nam Phi

Bên cạnh đó, năm 2024, Hải Dương tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thứ cấp triển khai thực hiện, sớm đưa dự án sản xuất kinh doanh đi vào hoạt động hiệu quả. Đến nay, Hải Dương đã thành lập được 17 Khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy trung bình 59,52%. Trong đó, 12/17 Khu công nghiệp đã đầu tư xây dựng hạ tầng, khai thác kinh doanh; 5/17 khu công nghiệp đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng (bao gồm KCN Phúc Điền mở rộng, Gia Lộc, Tân Trường mở rộng, Kim Thành, Lương Điền - Ngọc Liên và giai đoạn 2 của KCN Đại An mở rộng).

Hải Dương cũng quyết định giao chủ đầu tư, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thành lập CCN Văn An 1 (TP Chí Linh), CCN Ngũ Hùng - Thanh Giang (huyện Thanh Miện), CCN An Đồng (huyện Nam Sách); Quyết định thành lập, giao chủ đầu tư CCN Thái Tân (huyện Nam Sách), CCN Phía Tây Việt Hoà (TP Hải Dương); Quyết định điều chỉnh CCN Yết Kiêu (huyện Gia Lộc). Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN mới được thành lập: CCN Thái Tân, CCN Phía Tây Việt Hoà, CCN Văn An 1, CCN Ngũ Hùng - Thanh Giang, CCN An Đồng.

Tại Diễn đàn “Liên kết và thúc đẩy chuỗi cung ứng sản xuất thông minh” được tổ chức mới đây, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, với lợi thế nằm giữa Hải Phòng, Quảng Ninh và Hưng Yên – ba trung tâm kinh tế công nghiệp và logistics trọng điểm, Hải Dương không chỉ là cầu nối về mặt địa lý mà còn là điểm tựa để phát triển chuỗi cung ứng công nghiệp hiện đại. Hạ tầng KCN Hải Dương đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự liên kết giữa các tỉnh thành thuộc trục kinh tế phía Đông.

Theo ông Quân, các KCN như Gia Lộc, Phúc Điền mở rộng, Bình Giang đang từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp FDI và DDI triển khai sản xuất, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết vùng. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, từ các tuyến cao tốc kết nối với Hải Phòng, Hà Nội đến các tuyến nội tỉnh, là chìa khóa để Hải Dương tối ưu hóa hiệu quả của các khu công nghiệp, giúp hàng hóa lưu thông nhanh chóng và giảm chi phí vận chuyển. Chính điều này đang tác động lớn đến dòng vốn đầu tư đến kinh tế địa phương. Sự phát triển của các KCN tại Hải Dương không chỉ mang lại những con số ấn tượng về vốn đầu tư FDI và DDI mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong nền kinh tế.

Thời gian qua, Hải Dương đã đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện một số quy định, chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp từ nguồn ngân sách tỉnh trong các lĩnh vực: Đăng ký doanh nghiệp, khởi nghiệp, tư vấn đầu tư, đào tạo lao động, xúc tiến thương mại, sở hữu công nghiệp, khuyến công, khuyến nông, trợ giúp pháp lý, tín dụng...

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương duy trì hoạt động gặp mặt, đối thoại thường niên với doanh nghiệp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi, ổn định cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Tăng cường tính minh bạch, bảo đảm khả năng tiếp cận thông tin, tiếp cận các chính sách, quy định của nhà nước của cộng đồng các doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, chính quyền các cấp, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai công việc. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát đối với việc thực thi công vụ của cán bộ công chức, nhất là các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp…

Một điểm đáng chú ý, Hải Dương cũng chủ động mời gọi đầu tư. Năm 2024, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã dẫn đầu nhiều đoàn công tác để xúc tiến đầu tư ở nước ngoài. Mới đây nhất tháng 10/2024, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương đã dẫn đầu đoàn công tác xúc tiến đầu tư ở Thâm Quyến (Trung Quốc); tháng 6/2024, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh Hải Dương có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư tại châu Phi. Ngoài ra, trong năm 2024, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng tổ chức nhiều đoàn đi xúc tiến đầu tư tại Đức, Áo, New Zealand, Australia… Thông qua các chuyến đi trên, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư tại Hải Dương.

Với những nỗ lực cải thiện hạ tầng, thu hút đầu tư và hướng đến sự phát triển bền vững, Hải Dương đã và đang là một địa điểm hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương luôn cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi tìm hiểu, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh. Thành công của các nhà đầu tư, doanh nghiệp chính là nguồn lực đặc biệt quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hải Dương trong thời gian tới.