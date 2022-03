"Hot girl thị phi" Trang Nemo khẳng định biết người hại mình

Sau một thời gian ồn ào, tưởng chừng thị phi đã lắng xuống với Trang Nemo nhưng không, mới đây cô cho biết shop của mình đã bị tạt mắm tôm lần thứ 3. Sau khi vụ việc xảy ra, hot girl Trang Nemo bất ngờ cảm ơn những người đã tạt mắm tôm vì "nhờ các anh em mới nhận ra mình được mọi người ủng hộ nhiều như thế nào". Chưa rõ người đứng phía sau là ai nhưng nhiều người nhanh chóng nhớ lại chuyện lùm xùm xô xát của Trang Nemo với phía hot girl bán hàng online Trần My hồi đầu năm nay. Trước đó Trang Nemo cũng từng bị tố có những hành động không đẹp với phía Trần My trên MXH. Cụ thể, bạn bè Trần My cho rằng Trang Nemo đã thuê người "hack", report Facebook phía đối phương và các status nhắc đến tên mình. Tuy nhiên trong bài phỏng vấn vào cuối tháng 1/2022, thời điểm sau clip cúi đầu xin lỗi mọi chuyện, Trang Nemo đã thẳng thắn phủ nhận chuyện này. Cụ thể, gái xinh bán hàng online này cho biết: "Tôi nhìn thẳng vào máy quay và nói với mọi người là tôi không làm việc đó... Mọi người cứ nghĩ là tôi chứ biết đâu có ai đứng sau lưng giật dây thì sao, người đó là ai thì tôi không dám nói. Nhưng tôi khẳng định tôi không làm những việc này". Hiện tại việc Trang Nemo bị tạt mắm tôm lần thứ 3 vẫn đang thu hút sự chú ý của dân mạng, nhiều netizen đã lên án mạnh mẽ hành động này. Cách đây chưa lâu, Trang Nemo từng tiết lộ ngay từ 27 Tết, cửa hàng tại TP.HCM đã liên tiếp bị "kẻ giấu mặt" cư xử không đúng, gây ảnh hưởng đến tâm lý và công việc của nhân viên. Tới ngày mùng 1 Tết Trang Nemo và gia đình về quê ở Bến Tre, gặp một sự cố khá nguy hiểm nên quyết định quay trở lại TP HCM ngay trong đêm. Bên cạnh việc quay trở lại TP HCM, chồng của Trang Nemo cũng báo với công an khu vực, nhằm giải quyết sự việc rõ ràng. Trang Nemo chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Những người đứng sau hành động này có nghĩ việc mọi người làm không chỉ ảnh hưởng đến gia đình, tâm lý của Trang mà còn ảnh hướng đến hàng xóm, các đơn vị chức năng, công an, nhân viên và người lao động,... vì họ cũng cần có một cái Tết đoàn viên bên gia đình...

