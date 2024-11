Hải Dương đề nghị quy hoạch, đầu tư xây dựng QL5 trên cao

Theo Sở GTVT Hải Dương, phương án đường trên cao sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với phương án mở rộng. Cụ thể, phương án này sẽ không phải bố trí quỹ đất mới, tiết kiệm đất, sử dụng đất hiệu quả, thông minh do không phải mở rộng. Do không phải giải phóng mặt bằng trên tuyến chính, các khu, cụm công nghiệp, các khu dân cư hiện trạng hai bên tuyến đường nên giảm chi phí đầu tư.

QL5 qua địa phận Hải Dương.

Bên cạnh đó, Dự án Quốc lộ đi trên cao khi đưa vào khai thác sẽ đảm bảo được tốc độ thiết kế, tiết kiệm đáng kể thời gian lưu thông; giải quyết được bất cập về hạ tầng giao thông, đặc biệt các giao cắt cùng mức, hạn chế đến mức tối thiểu về tai nạn giao thông. Việc xây dựng Quốc lộ 5 đi trên cao còn giúp chủ động phương án thi công, rút ngắn tiến độ triển khai công trình.

Được biết, Quốc lộ 5 là trục huyết mạch tại khu vực phía Bắc, đưa vào khai thác sử dụng toàn tuyến từ năm 1998 với quy mô đường cấp II đồng bằng (từ 4-8 làn xe). Tuyến đã được các địa phương lấy là trục phát triển kinh tế. Đặc biệt các phương tiện vận tải lớn đi và đến các cảng Hải Phòng với lưu lượng xe/ngày rất cao.

Trong những năm qua, các địa phương đã từng bước đầu tư một số tuyến đường gom quốc lộ 5. Năm 2015, tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được thông xe đã chia sẻ một phần lưu lượng. Tuy nhiên, quốc lộ này đã mãn tải từ lâu (theo số liệu đếm xe của đơn vị quản lý, lưu lượng thực tế hiện nay khoảng 90.000 xe/ngày đêm, vượt hơn 6 lần lưu lượng thiết kế). Tốc độ khai thác chỉ đạt 50-60km/giờ đối với xe con, bằng 50-60% so với tốc độ thiết kế.

Sở GTVT Hải Dương cho biết, tình hình tai nạn giao thông trên tuyến hết sức phức tạp, thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm. Riêng đoạn qua tỉnh Hải Dương dài 44 km, nhưng từ năm 2021 đến nay đã xảy ra 228 vụ tai nạn, chiếm 18%. Trong đó, làm chết 85 người, chiếm 13%. Bị thương 139 người, chiếm 16% số vụ tai nạn, số người chết, bị thương toàn tỉnh.

Theo phương án Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ GTVT tổ chức lập, Quốc lộ 5 vẫn giữ nguyên quy mô hiện trạng. Với vai trò rất quan trọng của tuyến Quốc lộ 5 hiện nay cũng như trong tương lai thì việc sớm quy hoạch và đầu tư mở rộng hoặc làm đường trên cao là rất cấp thiết và cấp bách, nhằm đáp ứng được yêu cầu tam giác phát triển kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, giải quyết được tình trạng mãn tải và an toàn giao thông trên tuyến.

