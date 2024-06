Quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài, Hải Dương chỉ đạo “nóng”

UBND tỉnh Hải Dương vừa tổ chức làm việc với các đơn vị, ngành liên quan về việc bảo đảm trật tự an toàn và chống ùn tắc giao thông trên quốc lộ 5. Cuộc họp do ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì.



Ùn tắc kéo dài do thi công sửa chữa quốc lộ 5

Tại buổi làm việc, đại diện Sở GTVT Hải Dương báo cáo về tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương những ngày qua cho biết, Quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn huyện Kim Thành dài khoảng 17Km (từ Km61+00 đến Km77+850), hiện nay Liên danh Công ty CPĐT&XD703 - Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường QL5 đoạn từ Km65+00 đến Km76+00. Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư.

Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì cuộc họp.

Hiện đã hoàn thành thi công đoạn từ Km65+00 đến Km70+00, còn đoạn từ Km70+00 đến Km76+00 đang tiếp tục thi công trong hạn giấy phép thi công đến 15/7/2024.

Do lưu lượng phương tiện giao thông đoạn tuyến Km70-Km76 lớn hơn đoạn phía trước, tập trung chủ yếu là xe container, xe đầu kéo, trong đó có 3 nút đèn tín hiệu. Đồng thời do chủ quan nhà thầu thi công phân đoạn thực tế dài hơn GPTC (thực tế kiểm tra sáng 20/6/2024 phân đoạn thi công từ 450-600m, dài hơn chiều dài cho phép 350m) và chưa tuân thủ tránh giờ cao điểm; lực lượng điều tiết giao thông của nhà thầu còn thiếu kinh nghiệm, hệ thống cọc tiêu rào chắn chưa đảm bảo khoảng cách theo hồ sơ cấp phép.

Bên cạnh đó, việc phối hợp của Chủ đầu tư, nhà thầu thi công với các lực lượng chức năng chưa tốt dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, gây mất an toàn giao thông.

Quốc lộ 5 qua địa bàn tỉnh Hải Dương có chiều dài 44 km do Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam VIDIFI trực tiếp quản lý, khai thác. Hiện nay, lưu lượng xe trên tuyến vào khoảng trên 60.000 xe quy đổi/ngày đêm, vượt khoảng 4-5 lần so với lưu lượng thiết kế. Bên cạnh đó, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng chạy song song, sát với QL5, có nhiều điểm giao cắt đồng mức với đường sắt dẫn đến thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông tại các nút giao vào giờ cao điểm.

Quốc lộ 5 thường xuyên xảy ra ùn tắc.

VIDIFI cần chấn chỉnh công tác quản lý dự án

Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương khi phát biểu kết luận buổi làm việc đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ I chỉ đạo đánh giá tổng quan về thực trạng, giám sát chủ đầu tư và nhà thầu tuân thủ các quy định trong giấy phép thi công. Đồng thời có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để chống ùn tắc khi thi công sửa chữa quốc lộ 5.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ I xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị thi công không đúng với giấy phép thi công, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Dương báo cáo tại cuộc họp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản cũng đề nghị Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam VIDIFI cần chấn chỉnh công tác quản lý dự án với vai trò là chủ đầu tư, chỉ đạo các nhà thầu thi công, giám sát dự án tuân thủ các biện pháp thi công theo giấy phép thi công đã được cấp, lựa chọn thời điểm thi công, phân đoạn thi công hợp lý để chống ùn tắc đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 5 (đặc biệt tại các vị trí đang thi công).

Trong quá trình tổ chức thi công nếu xuất hiện nguy cơ ùn tắc thì tạm dừng thi công để người và phương tiện tham gia giao thông lưu thông bình thường.

Chủ động phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý Đường bộ 1 trong việc điều tiết giao thông tại các nút giao để đảm bảo việc lưu thông được thuận lợi, thông suốt.

Bên cạnh đó cần xây dựng kế hoạch, tiến độ, triển khai các gói thầu sửa chữa, nâng cấp mặt đường Quốc lộ 5 trên cơ sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo thi công an toàn, chất lượng, hiệu quả và đảm bảo không ùn tắc, mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 5.

Ông Lưu Văn Bản cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải khẩn trương kiểm tra hiện trạng đoạn Quốc lộ 5 qua địa bàn tỉnh, những đoạn tuyến đang thi công và ở các đoạn đường giao cắt. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp rà soát lại tất cả các tuyến quốc lộ có đông dân cư sống ở 2 bên đường, có nhiều khu, cụm công nghiệp để có các giải pháp hợp lý đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Đại diện Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) phát biểu tại buổi làm việc

Sở Giao thông Vận tải theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 5, đặc biệt tại các vị trí đang thi công cải tạo, nâng cấp mặt đường. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh về tình hình trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 5 và các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý hành lang an toàn giao thông; xử lý, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và hành lang an toàn giao thông.

Công an tỉnh Hải Dương chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 5 nói chung và các khu vực đang thi công cải tạo, nâng cấp mặt đường Quốc lộ 5.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 5 theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Đối với các vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc, mất an toàn giao thông: chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời giải quyết các tình huống cụ thể.

UBND các huyện Kim Thành, Cẩm Giàng, Bình Giang và TP Hải Dương có tuyến quốc lộ 5 đi qua cần tăng cường tuyên truyền hướng dẫn nhân dân chấp hành các quy định về giao thông, kịp thời xử lý các vi phạm liên quan thuộc thẩm quyền…