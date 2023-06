Hải Dương: Ba đối tượng chặn đánh người đi đường, cướp tài sản

Công an tỉnh Hải Dương vừa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Tuấn Huy (sinh năm 1996), Vương Văn Thể (sinh năm 1999), cùng trú tại khu Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, Nam Sách và Nguyễn Văn Huấn (sinh năm 1994, trú tại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) về tội cướp tài sản.

Ba đối tượng sau khi bị bắt.

Thông tin vụ án, Công an huyện Nam Sách nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Thế Minh (sinh năm 1997, trú tại thôn Tè, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách) về việc, khoảng 22h25’ ngày 7/6, anh Minh đi xe máy một mình từ đường dẫn cầu Hàn vào đường 390, đoạn cống Bịch, xã Nam Chính, huyện Nam Sách được khoảng 400m bị 3 người đi trên xe mô tô nhãn hiệu Wave, màu đen, không đeo biển kiểm soát vượt lên chặn đầu xe, ép xe của anh Minh dừng lại.

Khi anh Minh dừng xe ở rìa đường, 1 trong 3 thanh niên trên xe Wave nhảy xuống dùng tay đấm vào mặt, dùng chân đạp vào cạnh sườn và yêu cầu anh Minh bỏ hết tài sản trong người ra.

Các đối tượng đã lấy 1 chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note8 trị giá khoảng 2 triệu đồng. Sau đó 3 đối tượng lên xe máy di chuyển về hướng chợ La, rẽ vào đường UBND xã Hiệp Cát tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an huyện Nam Sách đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đã điều tra, xác minh, xác định các đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản gồm: Phạm Tuấn Huy, Vương Văn Thể và Nguyễn Văn Huấn. 3 đối tượng trên khi thực hiện hành vi cướp tài sản đều đang trọ tại Nhà trọ Thành Công (thôn An Đoài, xã An Bình, huyện Nam Sách).

Trong 3 đối tượng trên, Phạm Tuấn Huy từng có 02 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý và Đánh bạc.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đối tượng nghiện game giết xe ôm cướp tài sản ở Kiên Giang lãnh án tử hình