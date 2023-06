Hai thiếu niên mang kiếm đi cướp tài sản trong đêm ở Hà Nội

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 2 đối tượng N.B.H (SN: 2006, hộ khẩu thường trú: Hà Đông, Hà Nội) và L.T.D (SN 2009; hộ khẩu thường trú: Thanh Oai, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

2 đối tượng và tang vật vụ án.

Trước đó, theo điều tra, N.B.H do mải chơi, bỏ học nên gia đình gửi vào TP HCM sống cùng người nhà từ đầu năm 2023. Ngày 9/6/2023, H. từ TP HCM ra Hà Nội nhưng không về nhà mà thuê nhà nghỉ ở.

Do không có tiền và xe để đi lại nên H nảy sinh ý định đi cướp tài sản. H. rủ bạn là D. đi cùng. Cả hai bàn với nhau ra bãi đất trống Khu đô thị Thanh Hà, thuộc địa bàn phường Phú Lương, quận Hà Đông là khu vực không có đèn điện và rất vắng người qua lại để cướp tài sản.

Khoảng 23h ngày 10/6/2023, H. chuẩn bị 1 thanh kiếm mua từ trước sau đó mượn xe máy cùng D. lấy thêm 1 tuýp sắt hàn dao bầu. Sau đó cả hai đi vào bãi đất trống của Khu đô thị để tìm đối tượng cướp tài sản thì gặp một cặp đôi đang tâm sự.

Cả hai lao đến, cầm kiếm và tuýp sắt chém nam thanh niên. Mặc dù bị thương nhưng nam thanh niên đã chống trả và hô hoán người dân đến cứu giúp. Thấy vậy, các đối tượng liền bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định các đối tượng gây án sử dụng hung khí rất manh động và nguy hiểm. Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt các đối tượng. Kết quả sau chưa đầy 24 giờ đồng hồ, Công an quận Hà Đông đã làm rõ và bắt giữ N.B.H và L.T.D. Tại cơ quan công an, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản .