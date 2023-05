Sơn La: Đứng nghe điện thoại, nam thanh niên bị đánh, cướp tài sản

Ngày 3/5, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa ra ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Văn Khiến (SN 2003, trú tại bản Ngà, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, Sơn La) về tội 'Cướp tài sản' quy định tại khoản 1, Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Đinh Văn Khiến tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày 29/4, Công an huyện Mộc Châu tiếp nhận đơn trình báo của anh T.A.C (SN 2004, trú tại bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn) với nội dung: Khoảng 20h ngày 29/4, anh C. đang đứng nghe điện thoại tại cung đường thuộc địa phận TK 8, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu thì bị 2 nam thanh niên lao vào đánh. Sau đó, 2 đối tượng này cướp điện thoại di động và tiền của anh C.

Xét thấy vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Mộc Châu đã tập trung lực lượng, phương tiện, đấu tranh làm rõ. Sau một thời gian khẩn trương điều tra xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng Công an đã xác định đối tượng Đinh Văn Khiến cùng đồng bọn đã thực hiện vụ cướp tài sản nêu trên.