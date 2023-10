Hà Tĩnh: Nhóm “quái xế” lạng lách, đánh võng phát trực tiếp trên Tiktok

Ngày 3/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tối 29/9, trên mạng xã hội Tiktok đã xuất hiện một đoạn video trực tiếp ghi lại cảnh một nhóm thanh niên điều khiển xe tốc độ cao trên đường phố Hà Tĩnh. Những hình ảnh trong trong video cho thấy nhóm đối tượng này không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, đe dọa an toàn giao thông trên địa bàn.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Sau khi video này xuất hiện, Lực lượng 238 Công an tỉnh đã trao đổi thông tin với Tổ 238 của Công an huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng tiến hành xác minh và điều tra để làm rõ tình tiết và xử lý các đối tượng liên quan. Theo thông tin xác minh được, vào khoảng 18h ngày 29/9, một nhóm thanh thiếu niên gồm 10 người đã tụ tập tại một quán nước thuộc thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ đây, nhóm này đã quyết định ra TP Hà Tĩnh để chơi, sau đó di chuyển tiếp ra địa bàn thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. Điều đáng chú ý, trong quá trình di chuyển nhóm này đã tháo biển số xe máy hoặc sử dụng khẩu trang để che biển số để tránh sự kiểm soát của Công an. Trong khi di chuyển, để thể hiện với bạn bè và cộng đồng mạng, nhóm này đã dùng điện thoại quay video phát trực tiếp hành trình lên mạng xã hội Tiktok với tài khoản “Ựa”.

Lực lượng 238 Công an huyện Cẩm Xuyên đã triệu tập làm việc các đối tượng tham gia vụ việc này gồm: Trần Quang Dũng SN 2006, Lê Đăng Minh SN 2005, Nguyễn Thừa Phú SN 2006, Nguyễn Thị Trà Mỹ SN 2006, Dương Tấn Sang SN 2006, Phạm Văn Ước SN 2005, Nguyễn Hữu Sơn SN 2006, Nguyễn Trọng Phúc SN 2006, Trần Hậu Bảo SN 2006, đều trú tại huyện Cẩm Xuyên; Phạm Văn Hùng SN 2005, trú tại phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh. Mở rộng xác minh vụ việc, Công an huyện Cẩm Xuyên làm rõ thêm 2 đối tượng tham gia vào vụ việc tại địa bàn huyện Can Lộc gồm Trần Nguyễn Thành Công SN 2006, Phạm Tiến Tú SN 2008 đều trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.