Chân dung 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2023

Ông Lê Đình Duật, Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 23 năm qua, ông và gia đình đã tham gia và vận động được trên 1.187 lượt người hiến máu được 1.092 đơn vị máu. 3 lần ông được Bộ Y tế tặng Bằng khen; 2 lần được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen; 2 lần được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2022; Chủ tịch nước gửi thư khen ngày 18/10/2022. Ông Nguyễn Phi Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh thương mại, tổng hợp Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Liên tục từ năm 1998 đến nay, HTX đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành các cấp. Ông Nguyễn Phi Đức, Giám đốc HTX được tặng danh hiệu cá nhân "Điển hình tiên tiến". Huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Ngân, Bộ môn karate - Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Nguyễn Hoàng Ngân từng giành nhiều thành tích quốc tế, trong nước ở nội dung kata (biểu diễn). Khi làm HLV, học trò của Nguyễn Hoàng Ngân giành được HCV nhiều kì SEA Games. HLV Nguyễn Hoàng Ngân đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 10 lần được Bộ VH-TT-DL tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen năm 2017; 3 lần được Ủy ban Olympic tặng Bằng khen; 4 lần được vinh danh là VĐV tiêu biểu toàn quốc. Ông Nguyễn Hữu Phúc (tức Lê Đức Vân), Trưởng ban liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu. Được vinh dự trực tiếp tham gia vào những thời khắc hào hùng của Cách mạng Tháng Tám 1945, đến nay dù tuổi đã cao, ông Phúc vẫn nhiệt tình truyền lửa cho thế hệ trẻ qua những câu chuyện lịch sử đầy sinh động, hấp dẫn. Nhà giáo ưu tú Bùi Văn Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Với những thành tích toàn diện trong phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt", Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp tục là điểm sáng trong hệ thống giáo dục và đào tạo Thủ đô, khẳng định vững chắc vị thế của một trong những trường THPT hàng đầu của Việt Nam, đơn vị "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới". Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Đại học Trần Quốc Tuấn). Ông được tặng thưởng Huân chương Quân công (hạng Nhì), Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến thắng chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, 2 huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương chiến công hạng Nhì, 2 huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang (hạng Nhất, Nhì, Ba), Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng... Ông Nguyễn Ngọc Tiến, hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, Hội viên Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. Huân chương Quân công (hạng Nhì). Ông là một trong những tác giả viết về Hà Nội nhiều nhất hiện nay. Bên cạnh những cuốn khảo cứu "5678 bước chân quanh Hồ Gươm", "Đi dọc Hà Nội", "Đi ngang Hà Nội", "Đi xuyên Hà Nội", những cuốn sách khác của ông như: "Mong manh", "Me Tư Hồng", "Lính Hà"… cũng đầy ắp những chuyện cũ, chuyện mới về Hà Nội. Trung tá Chu Văn Thanh, đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân, Công an TP Hà Nội đã tham gia điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án ma túy lớn; đã khám phá xử lý hình sự 161 vụ với 165 đối tượng, thu giữ hơn 80 bánh heroine, 40.214 viên ma túy tổng hợp. Trung tá Chu Văn Thanh 2 lần được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND"; Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" năm 2022; Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2018; 4 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; Danh hiệu "Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu" năm 2012 và nhiều bằng khen, giấy khen... Ông Ngô Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc điều hành bộ phận Hành chính - Nhân sự Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam. Công ty TNHH Điện Stanley 10 năm liên tiếp lọt vào top 100 doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất Việt Nam. Nhiều năm qua, Công ty đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội, các bộ, ngành, UBND thành phố Hà Nội, UBND huyện Gia Lâm… Vận động viên Phạm Hải Yến, Bộ môn bóng đá, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, 3 lần giành danh hiệu vua phá lưới giải vô địch quốc gia, 1 lần vua phá lưới Cúp quốc gia. Tại đấu trường khu vực, Phạm Hải Yến nổi lên như một tiền đạo xuất sắc. Cô giành 1 chức vô địch Đông Nam Á và 2 huy chương vàng SEA Games cùng tuyển nữ Việt Nam.

